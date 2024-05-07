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俄媒：俄計畫建新管道向中輸送天然氣 每年高達350億立方公尺

  • 旺報即時 陳冠宇

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俄國媒體報導，俄羅斯正計劃新建一條通過哈薩克、最終抵達中國的天然氣管道，以實現每年向中國輸送350億立方公尺的天然氣。

大陸《環球時報》報導，俄羅斯塔斯社引述哈薩克駐俄羅斯大使阿巴耶夫的說法稱，俄羅斯計劃建設一條經哈薩克向中國輸送天然氣的管道。這條管道將會幫助俄羅斯增加對亞洲的天然氣銷售。

報導稱，該條天然氣管道的路線圖已經簽署，途經哈薩克天然氣定價的談判正在進行中。這也將使哈薩克東部和東北部地區實現天然氣化成為可能。俄羅斯這項潛在的天然氣輸送量，是首次被媒體披露。這個數量將與2019年年底啟用的中俄東線天然氣管道旗鼓相當。

公開資料顯示，耗資達550億美元建造的中俄東線，總長3000公里，是蘇聯解體後俄羅斯最大的基建項目，對滿足中國巨大而日漸增長的能源需求有重要戰略意義。到2025年，該天然氣管道輸送量將達380億立方公尺。

僅管途經哈薩克天然氣管道的其他細節目前尚未被透露，但路透社分析指出，這將幫助因與烏克蘭衝突而受西方制裁的俄羅斯增加對亞洲的天然氣銷售。

俄烏衝突持續之際，俄羅斯對歐洲的管道天然氣出口去年幾乎減半。俄能源巨頭天然氣工業公司成為西方制裁最明顯的受害者，導致其主要收入來源：對歐洲的天然氣銷售額急劇下降，俄羅斯天然氣工業公司2日宣布去年虧損70億美元，是上世紀90年代末以來的首次年度虧損。

數據顯示，中俄第一條天然氣管道，也就是「西伯利亞力量一號」，該管道的輸送量在2023年只有220億立方公尺左右，遠遠達不到中國的需求，也遠遠達不到俄羅斯出口目標。

英國《金融時報》稱，莫斯科多年來一直與北京商討建設穿越蒙古國的「西伯利亞力量二號」天然氣管道，自歐洲限制從俄羅斯進口天然氣以來，這條管道也正在變得更加重要。

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