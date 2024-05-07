美媒：中嫦娥6號成功發射 中美月球基地競賽續升溫

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中國嫦娥6號日前成功發射，將首次探索月球背面並帶回相關樣本。《華爾街日報》直言，這不只是中國探月工程的里程碑，更可能讓中美月球基地競賽升溫。

報導指出，美中科技冷戰的最新前沿陣地目前位於距離我們24萬英里的上空。雖然沒有60年前美蘇太空競賽中的核戰陰影，但這場新的競爭使本世紀的兩個超級大國走上在月球不動產、太空武器和民族自豪感方面展開鬥爭之路。

報導稱，兩國都希望得到的月球領土是南極。那裡有可以維持駐人基地的資源，因此不必從地球運來補給品。月球南極有冰，可以轉化成水和氧氣供人類使用，也可以轉化成氫作為火箭燃料。一些南極地區全天都有陽光，是太陽能的潛在來源。

中國於2004年啟動了月球探測計畫；2019年，嫦娥四號實現了人類探測器首次在月球背面軟著陸。一年後，嫦娥五號採集了月球正面的土壤樣本。而此次嫦娥六號的任務是從月球背面採集樣本並帶回地球。

這次任務成功與否將決定中國能否實現將太空人送上月球的目標。採樣返回任務「步驟與人類登月任務完全相同，」曾參與NASA阿波羅計畫，並與中國科學家合作研究嫦娥六號著陸區的布朗大學教授James Head III說：「他們正在進行大量的實踐。」

報導稱，這些任務正在緩慢地朝著中國的目標邁進，即與俄羅斯合作，2035年之前在月球南極建立一個名為國際月球科研站（International Lunar Research Station）的長期基地。

「我擔心如果中國先到了那裡，然後突然說，這是我們的領土。你們不能進來，」NASA局長尼爾森（Bill Nelson）4月在國會聽證會上表示，從中國在南海咄咄逼人的領土主張可以預見到，中國政府將如何處理潛在的月球爭端。

NASA希望在那之前在月球上建立永久基地。2020年公布的阿提米絲（Artemis）計畫是要讓美國太空人重返月球表面，之後在月球南極建立一個阿提米絲大本營。但原定於2025年進行的載人登月任務已被推遲到至少2026年9月，原因是飛船的隔熱罩等問題。

報導稱，NASA設想的是讓月球充當載人火星任務的跳板，把月球表面用作火星任務演練場，可能還會把月球上的冰用作燃料。