1千萬劑即期新冠快篩強塞藥局 藥師怨：被當垃圾場

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疾管署6日宣布，為發揮庫存防疫物資最大效益，即日起在全台4500多家藥局免費提供新冠家用快篩試劑，供民眾領取。但藥師私下抱怨，這批快篩試劑效期只到5月底、6月，政府根本是拗藥局處理垃圾清運費。藥師沈采穎說，如果政府的美意提早到今年1月，大家還會拍拍手，現在只覺得把藥局當垃圾場。

新冠疫情期間，疾管署大量採購家用快篩試劑，如今疫情趨緩，使用需求低，庫存的防疫物資將在今年屆效。疾管署今年初先是在機場免費發放，成果不錯，共發出1000萬劑，昨天（6）再公布全台4500多家藥局可免費領取。由於時間緊迫，藥師公會全聯會發訊息給過去參與實名制的4500多家藥局，請他們協助參與，並由疾管署提供每家藥局1200元上架管理費。

藥師沈采穎指出，該訊息寫說「沒有回覆，視同同意」，但下午公告、隔天晚上6點就截止，蠻多藥師一忙就沒有看到訊息，來不及回覆，因此最近就接到貨送上門，這個程序在法律上有點疑慮。

快篩試劑效期短，也引起部分藥師怨言。有藥師私下表示，民眾聽到快篩，原本湊合著拿，但聽到效期很近都不想拿，更直言「根本是凹藥局處理垃圾清運費」。沈采穎說，自己藥局昨天收到的一批羅氏的快篩，一份5入，共78份，效期到6月，今天上午再收到一批亞培的快篩，一份4入，共156份，效期只到5月29日。

沈采穎說，昨天將免費快篩放在藥局內，大概只發出10份，今天則改放在藥局外走廊，因此發得比較快，有民眾可能認為「不拿白不拿」，但可能有民眾拿回去才發現效期太近。她提醒民眾，拿回家的快篩試劑還是要看一下效期，如過期就避免使用，準確度可能有疑慮。

據了解，台北市各藥局近日應還會再收到3箱貨，加上已到貨的2箱，預計總共會5箱快篩。她認為，政府的美意如果提早到今年1月發，大家還會拍拍手，現在效期剩不到1個月時間，大家只覺得把藥局當垃圾場。

衛福部長薛瑞元今天受訪表示，這是假設藥局同意繼續為民眾做服務，過去也都一直是這樣子，如果有相反意見，可以向疾管署反應。他表示，這一批快篩效期大部分到年底，並提醒今年秋冬可能還會有一波疫情。