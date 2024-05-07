陳立委｜高檔震盪格局 留意三檔題材股

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受到前一日美股四大指數強勢，台股指數今以20,634點紅盤開出後，早盤一度往上衝至20,689點，但生技股、營建股買盤未能延續，盤中一度翻黑，所幸半導體股、海運類股、資訊服務類股走強，指數仍守在所有均線之上。

早盤開紅盤主要是美國4月非農就業數據疲軟，失業率攀升且薪資增速放緩，但市場解讀為利多，許多投資人認為非農就業報告不好，可望推動聯準會（Fed）降息政策。不過投資人還是要留意，Fed主席鮑爾不一定會因此數據改變利率政策，通膨數據依舊是利率政策的重點。

類股方面，由於AI浪潮帶動高階記憶體HBM需求，DRAM價格也跟著上漲，且記憶體大廠SK海力士持續提高記憶體售價，記憶體概念股可望受惠，加上近期記憶體廠公布的4月營收普遍優於預期，投資人可留意如：威剛（3260）、十銓（4967）、創見（2451）、廣穎（4973）等。

個股方面，基本面選股仍是最穩健的選擇，而今年的投資主軸為半導體產業與AI產業趨勢，若因指數急殺壓低相關族群，建議投資人可適度布局相關高潛力個股，如：

1.所羅門（2359）：112年度全年EPS3.11元，今年前3月累計營收較去年同期成長-16.75％，每股淨值為30.48元。所羅門為電子零件、映射管等半導體產品代理買賣公司，近年來積極研發AI AccuPick3D機器人取放系統，展現最新深度學習科技在工業瑕疵及特徵辨識，未來可望運用於工業視覺、機械手臂、自動化控制系統等解決方案，近期打入輝達（Nvidia）AI機器人，正式成為輝達概念股，未來營收及毛利率可望大幅成長。

2.一詮（2486）：112年度全年EPS0.92元，今年前4月累計營收較去年同期成長7.90％，每股淨值為19.03元。一詮為LED及SMD導線架製造公司，近年來積極研發散熱元件方案，近期在新北產業園區工廠，已啟動日夜輪加班，趕工半導體高階均熱片。由於均熱片為供應CoWoS封裝技術，同等於間接打入輝達供應鏈，今年獲利可望成長。

3.信錦（1582）：112年度全年EPS5.12元，今年前3月累計營收較去年同期成長17.28％，每股淨值為51.32元。信錦為資訊、家電模具、LCD及樞紐製造公司，第1季EPS達1.73元，且第2季在訂單穩健成長，加上調整廠區生產配置及效率，有效管控成本結構，獲利有機會較第1季成長，今年股東權益報酬率（ROE）可望維持高水準。

※本資料由啟發投顧分析師陳立委提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。