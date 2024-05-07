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《國際產業》OpenAI引狼入室？出錢又出力的「它」竟成強敵

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】《The Information》報導，消息人士透露微軟正在訓練自行開發的AI語言模型，這表示無論是其合作夥伴OpenAI還是勁敵谷歌（Google），都將迎來莫大的競爭壓力。

報導指出，微軟最新開發的AI模型取名為「MAI-1」，由微軟今年3月才挖角來的Inflection AI執行長、Google DeepMind共同創辦人之一Mustafa Suleyman，負責開發工作。

微軟聘請Suleyman領導新成立的消費者AI部門。

報導指出，MAI-1擁有約5,000億個參數，遠遠超出微軟小型AI模型Phi-3-mini的38億個參數，也高於臉書母公司Meta和Mistral AI擁有700億個參數的開源模型。據悉OpenAI的GPT-4則擁有多達1兆個參數。微軟可能在5月晚些時候舉辦的Build開發者大會上發表這個新的AI語言模型。

微軟對此報導表示不予置評。

微軟一直是生成式AI聊天機械人GPT母公司OpenAI最重要的投資人與支持者，迄今已向OpenAI投資超過130億美元。今年三月有媒體報導指出，微軟和OpenAI將聯手砸下1000億美元打造AI超級電腦，內含數百萬個專用伺服器晶片，最快可望在2028年推出。

數位孿生、人形機器人...下一波AI浪潮？先進封裝、矽光子CPO...下個半導體決勝關鍵 Ft.知識力專家社群創辦人 曲博

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