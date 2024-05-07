《產業》Gogoro、無印良品聯名車熱銷1.5萬台 這款最夯

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【時報記者葉時安台北報導】Gogoro與MUJI無印良品於2023年推出聯名車款與騎乘風格配件，由國際知名設計大師深澤直人親自操刀配色，主打「原色棕」、「原色灰」兩款色調；車殼部分元件更首次使用PCR PP(Post-Consumer Recycled Polypropylene)回收再生原料，結合舒適騎乘體驗與無印經典美學。Gogoro x MUJI無印良品聯名車款上市不到一年已熱銷逾1.5萬台，其中以「原色棕」車款最受歡迎。

共同歡慶MUJI無印良品在台20周年，即日起至6月2日入手Gogoro x MUJI無印良品聯名系列任一車款，即享限時兩大禮遇，包括聯名配件、網路商店購物金；搭配每月199元起資費方案與政府最高補助3.98萬元。

即日起至6月2前購買Gogoro任一車款，即可依需求選購「199隨你騎限時新購資費方案」或「499隨你騎限時新購資費方案」，每公里最低花費不到0.2元，享受比加油更便宜的選擇。每月最高提供1500安時，相當於每月可騎乘約1500公里。

MUJI無印良品在台20周年特別企畫為期三周的「Make the Earth Better_永續.再生.共好」展覽，即日起至5月26日於松高旗艦店1F「Open MUJI」空間開放免費參觀，展出一系列致力於實現永續生活與友善環境的商品與理念，以及MUJI無印良品積極投入在地生產的行動；其中包括展示由Gogoro打造的「PCR PP概念車款」，期待建立友善循環、綠色製造的新典範，每一趟騎乘發揮更大的綠色影響力。