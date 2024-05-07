台灣人最討厭車牌出爐 「疾管署上榜」暫時不發了

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許多民眾購買新車時會考量車牌號碼英文字母與數字的排列組合，交通部公路局開放民眾票選，最不受歡迎車牌內英文，其中「CDC（衛生福利部疾病管制署縮寫）」、「CGG（GG不雅諧音）」、「PGY（GY不雅諧音）」、「RGG（GG不雅諧音）」皆上榜，將暫時保留不製作。

公路局今表示，考量民眾對於車輛車牌英文代碼觀點不同，為蒐集各方意見作為製作時之參考，自2021年起，將各年度2年內預計製作的號牌代碼列於監理服務網展開調查。

今年度車輛號牌英文代碼意見調查於2月16日至4月16日進行，調查範圍為自用小客（貨）車、普通重型機車、租賃小客（貨）車、自用大貨車（含自用曳引車）、營業小貨車、營業小客車、大型重型機車及自用拖車等車種，調查題目共有11組英文代碼，共有3398人次參與投票。

公路局說明，參與調查民眾認為不合適比例達10％以上的代碼共有4組，包括自用小客（貨）車CDC（衛生福利部疾病管制署縮寫）、CGG（GG不雅諧音） 、普通重型機車的PGY（GY不雅諧音）及租賃小客車RGG（GG不雅諧音）。

公路局表示，調查不合適比例達10％以上的號牌代碼，將列為暫時保留不製作，且這次調查是作為未來號牌製作的參考依據，並非全數代碼皆於本年度製作，後續號牌發放期程仍視各年度需求而定。