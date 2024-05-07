晶創台灣推動辦公室揭牌 明年預算再放大

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行政院去年核定晶片驅動台灣產業創新方案，期許我國半導體優勢結合生成式AI帶動全產業創新，「晶創台灣推動辦公室」並於7日揭牌。行政院副院長鄭文燦強調，明年度預算會再放大；國科會主委吳政忠表示，台灣在高點同時也要居高思危，必須走出自己的路，生成式AI出來後台灣有很多機會。

「晶創台灣推動辦公室」7日於國科會舉行揭牌儀式，包含鄭文燦、吳政忠，與產學研界代表台灣人工智慧晶片聯盟會長盧超群、力積電董事長黃崇仁、陽明交大產學創新學院院長孫元成等齊聚一堂，宣示政府推動晶片驅動台灣產業創新方案的決心，期許我國半導體優勢結合生成式AI帶動全產業創新，打造台灣下一世代科技國力。

吳政忠致詞時說，近幾年台灣半導體被全世界看到，俄烏戰爭跟疫情是其中原因。但不可諱言，半導體把台灣推上去不是這兩、三年事情，而是過去30、40年年來所有業界一起努力，且不只有台積電，所有成果才能被世界看到。

吳政忠強調，在高點同時，台灣也要居高思危。事實上，走在前面沒人可以跟隨，必須要走自己的路，這路也沒有那麼容易，要大家一起來。

吳政忠回憶，去年年底開始，晶創台灣雛形出來。而生成式AI、ChatGPT跑出來後，去年一整年，不只在台灣，也對全世界指標大國造成很多衝擊，輝達創辦人黃仁勳也說是用跑的，但也發現只要合作、努力，台灣在這部分應該是有很大機會。

吳政忠強調，台灣不能只有半導體，在高點的時候要趁機推去各行各業。吳政忠也說明，晶創台灣計畫首先就是要把半導體跟生成式AI推到各行各業，去介接製造、IC設計、封裝測試等。

而晶創台灣第二個著重國內外人才布局。吳政忠說，這可以聯想到20年前矽導計畫，而培養人才要有基礎設備，必須要有一大筆經費來支持學研單位的設備改進，晶創台灣計畫就是要讓未來20年可以發光發熱。他說，未來需求很大量，台灣人才不夠用，需要國際人才進到台灣，而首座晶創海外基地就放在布拉格，屆時不只捷克，旁邊國家也可以來訓練，中高階也可以來台灣繼續進修。

吳政忠繼續說，第三個布局是異質技術、化合物半導體等，台灣要讓這些技術繼續往前走；第四個就是新創，前面三個布局就是要布新創的局，讓國際資金投到台灣，才能把工作機會做大。

吳政忠說，希望台灣能繼續在半導體貢獻、各行各業貢獻。希望晶創台灣計畫可以把台灣不只帶向2035年，而是到2045年、2050年，只要一直往後走，台灣一直處在高點很有機會。他強調，台灣合起來做聯盟在全世界不一定會贏，但不合起來一定會輸。

鄭文燦則表示，去年8月在編今年科技預算，不包含國防科技就到達1,569億元。當時吳政忠特別提出半導體跟AI結合是未來投資重點，並在政院科技顧問會議討論很徹底，聘請國內外科技顧問，共同結論就是半導體、AI、淨零等三大領域是台灣未來要投資的。

鄭文燦也透露，吳政忠為此去跟總統蔡英文報告，說台灣半導體至少有15年領先優勢；因此，希望讓落地更成熟，其中領導性關鍵就是IC設計；二來希望擴大留才跟攬才，讓國內半導體學院擴大，國外攬才部分，包含東歐等設置育成中心。而這兩大策略都獲得總統支持。

鄭文燦說，後來院長陳建仁就問吳政忠需要多少錢，吳說十年需要3,000億元，當下院長沒有皺眉頭。鄭文燦表示，台灣半導體先進製程佔全世界9成，AI晶片大部分投在台灣，AI硬體也賺很多錢，而台灣在邊緣AI還有很多機會，希望在軟體、記憶體、IC設計希望能夠擴大，原佔逾20％，希望往產品、AI應用和系統方向走。因此去年決定先增加120億元經費，起了個頭，今年編明年預算會再放大，這是有共識的，而今天揭牌是個總結跟里程碑，也是新的開始。

鄭文燦也提到，AI基本法還沒立案，原因是都還在吵AI要不要規範還是自由的，建立可信任AI需要很多驗證場域，累積很多領域知識，晚點立法對產業發展或許更好，這是策略問題。為讓晶創台灣計畫往前走，政府會給予辦公室最大支持，希望在半導體15年優勢中加成發揮，創半導體產業第二個里程。

晶創台灣方案為10年期計畫，為落實長期政策目標與四大布局策略，國科會成立「晶創台灣推動辦公室」，以因應國際政經情勢的變化與科技創新的發展，並關注國內外產業發展動態，滾動調整執行策略，致力讓臺灣成為全世界產業創新的模範。

晶創台灣推動辦公室代理執行長闕志達表示，辦公室分為產業創新、新創培育、關鍵技術、海基人培等四大領域，分別對應四大布局，以協助執行面推動與規劃未來發展策略。辦公室任務尚包含觀測與研析各主要國家、國際大廠半導體相關布局，如政策方案、晶片法案、產業生態系及供應鏈變化等，將依前述四大領域展開研析，並提出策略建議，以滾動調整晶創台灣方案整體策略規畫。接續將設立晶創聯盟，完善產官學研互動與資源整合，強化國內科技產業生態系發展，期能協助達成四大布局策略各階段任務。

闕志達強調，台灣現在乘著半導體翅膀飛在高空上，但高處不勝寒，要思考如繼續維持優勢。