三峽國光二期社宅年底完工 侯友宜視察強調結合生活機能

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新北市三峽區國光二期社會住宅預計年底完工，新北市長侯友宜今（7）日到工地視察，表示社會住宅蓋的過程中，一定要讓住的人生活機能完全結合，「三峽社會住宅對三峽居民來說是很重要的居住正義」，指出國光二期會增加公共使用，包含托老、庇護工廠、甚至包含社民運動中心都會納入社會住宅重點。

新北市城鄉局指出，三峽國光一、二期共約2.2公頃基地，經費39億6324萬元，建築概要為5幢6棟建築，地下2層、地上13至14層，為全新北最大基地之社會住宅，二期將提供921戶居住單元，包含一房型486戶、二房型280戶、三房型155戶，並引進豐富多樣的公益空間如非營利幼兒園、公共托育、公共托老、庇護工場 、銀光咖啡廳、集會空間等，建築融合智慧建築、綠建築及通用設計等。

城鄉局說，三峽國光二期社宅位於新北捷運三鶯線三峽站旁，未來三鶯線通車後即可搭乘捷運至雙北及桃園，實現一日生活圈的願景。另外，三峽國光二期社宅適用「租金分級」新制，依申請人「所得及是否符合弱勢身份」而訂分為4階，預計今年底完工，明年度開辦招租。

侯友宜今天在多位議員、里長陪同下視察工程進度。他說非常感謝工程統包團隊，社宅量不大但地點很好，並強調社宅蓋的過程中一定要讓住的人生活機能完全結合，對三峽居民來說是很重要的居住正義。

「不只三峽，我們其他地方也會繼續蓋，並增加公共使用包含托老、庇護工廠、甚至包含社民運動中心都會納入社會住宅重點，這也是多元性，鄰里之間可以藉著這樣空間更緊密」，侯友宜說，非常感謝大家努力下讓國光二期年底完工、明年入主，讚譽社宅蓋得一流、入住舒服，讓大家使用空間感受上很好。

城鄉局指出，三峽目前已完工的社會住宅有隆恩埔、北大與國光一期，包含目前正在興建中的國光二期，三峽社宅總戶數將達到1340戶，目標提供市民朋友優質、舒適的居住生活 。