需求、新品出貨升溫 晶呈科Q1 獲利告捷

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晶呈科(4768)受惠記憶體投片量增，帶動C4F8（八氟環丁烷）出貨量增，第一季淨利4435萬元，季增282％、年增2.48％，EPS1.03元。隨著半導體先進製程推進，有利特殊氣體需求增加，搭配新增C4F6（六氟環丁烷）二級製造及去光阻液產能開出，營運蓄勢更上層樓。

此外，永純(4711)第一季營收1.77億元，年減17.98％，營業利益0.03億元，稅前盈餘0.04億元，稅後盈餘0.03億元，EPS0.05 元，年減83％。

晶呈去光阻液陸續獲得國際大廠採用、且反映良好，第一條產線288噸今年3月開出，預期今年下半年產能即可達滿載狀態；後續產能將持依市況持續擴增。未來AHF、BCL3、WF6、CO產品均針對5、4奈米以下先進製程之產品，相對同業於聚焦於成熟製程，營運利基持穩提振。

分析師指出，晶呈受惠記憶體投片量增加，蝕刻製程中需用到大量C4F8（八氟環丁烷），第一季毛利率42.3％％保持一定水準，獲利展現季年雙增表現。在AI晶片需求增加，先進製程對4、5奈米以下投片量增，特氣、特化用量有增無減，加上半導體材料供應國產化趨勢，晶呈適時C4F6產能由原先四級製造20噸擴充至二級製造100噸，搭上先進製程國產化需求順風車。