《基金》大陸地產股反彈 陸股ETF回溫

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【時報記者任珮云台北報導】中國上周適逢五一假期，A股交易日僅2天，地產股火熱激勵滬深300指數上漲0.56%至3604.39點，創去年10月中以來新高。今早陸股上證和深證指數小幅拉回，但台股掛牌的陸股ETF則是逆勢紅盤，包括元大上證50(006206)、復華滬深(006207)、富邦上証正2(00633L)、元大滬深300正2(00637L)、中信中國高股息(00882)等。4月底以來大陸三大地產商保利發展、萬科、招商蛇口等也都出現反彈。

PGIM保德信大中華基金經理人陳舜津指出，中央政治局4月30日召開會議，除了擬定7月將召開三中全會、定調2024年為「改革大年」之外，在市場最關注的房地產方面，表示要統籌研究消化存量房產和優化增量住房的政策措施，抓緊建構房地產發展新模式，促進房地產高品質發展，目前北京、深圳在內的一線城市相繼宣布放寬或優化住房限購政策，而成都、南京等部分核心等城市則全面開放住房限購，政策陸續推出有利於提升市場活躍度，然而A股能否延續年初以來上漲趨勢仍仰賴經濟是否確實回穩。

從經濟面來看，陳舜津說明，中國4月官方製造業PMI為50.4，優於預期且連續第二個月擴張，然非製造業下滑至51.2，雖然PMI數據反映經濟持續恢復，然而就業仍有改善空間、內需亦相對不足，物價也仍維持低點，預料短時間企業獲利較難有提升空間。