期間限定！基隆人私房好料 協和電廠特產持續「凍漲」

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對基隆民眾來說，每年夏天除了廟口夜市的泡泡冰外，還有鮮為外地民眾所知的好康。那就是台電基隆協和電廠大門口銷售的枝仔冰。協和電廠表示，今年起不僅價格持續「凍漲」，還可以透過宅急便訂購送到家，省去大熱天排隊之苦。

其實台電各地的電廠大多在福利社都有販售冰棒，台電表示，早年台灣的水力發電體系，經常需要建設水壩。這樣的工程，需要使用大量的冰塊來為混凝土降溫。相關的製冰設備在水壩建成後，總要持續發揮功效，因此電廠冰棒也就應運而生。

以協和電廠來說，早在1977年便在電廠福利會研發副食品生產，原本只有電廠員工及親友購買，後來知名度逐漸提升，常有在地的民眾透過關係託購，後來才乾脆公開銷售。

目前協和電廠冰棒提供11種口味，從最便宜的清冰開始，還提供了仙草、檸檬、米糕、百香果、巧克力、黑糖冬瓜、牛奶雪糕、紅豆、綠豆及花生牛奶等不同口味。

台電協和廠電氣組經理張家豪表示，目前協和冰棒的價格依不同的口味有不同定價，其中最便宜的是清冰，一支僅要7元，其他的口味每袋（5支裝）從新台幣40元到115元不等。每年只有5月到9月在協和電廠大門內鐵馬驛站現場販售，周日公休。

張家豪指出，為了讓民眾以後不用大熱天來排隊，電廠也與宅急便合作，可以訂購送到家。張家豪說，今年也研議要把牛奶雪糕口味，由原本冰棍包裝，優化為杯裝。

不過因為協和電廠冰棒只有一條生產線，日產量僅有8千到1.1萬支，近年來隨著知名度逐漸提升，也常出現缺貨的現象。據了解，最暢銷的口味依序是紅豆、綠豆及花生等口味，另外米糕及紅豆牛奶口味，也有不少忠實的愛好者。