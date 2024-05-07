偏山國小與海對話 獨輪車畢旅走讀環澎湖

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

位於台南東山偏遠山區的東原國小，在樂扶基金會、臺南東山仙公廟孚佑宮及陳蒼經公益信託基金會等的慷慨贊助下，12名應屆畢業生跨海來到澎湖，挑戰四天三夜澎湖獨輪車110公里環島之旅，展開山與海的對話。更期待透過這次經驗啟發，勇敢堅定地探索未來，為人生開啟更多的可能性。

東原國小校長莊雅惠表示，孩子用自己的雙腳跨越山嶺，感受海洋的浩瀚，感謝所有贊助單位和善心人士給的機會，讓學生能透過這趟旅程收穫生命中的溫暖和寶貴養分。學校也將以此次獨輪車環島之旅為契機，激勵更多學生積極參與自主學習，激發潛能和學習團隊合作。

在偏山的東原國小，周邊無任何安親班與補習班等學習資源，對學生來說，學校就是他們最重要的學習和發展場所。因此在莊校長聽到學生的夢想後，除了尋覓資源贊助外，更找上以前擔任主任時的澎湖人校長吳明方，安排走讀行程，並動用他個人人際網絡邀來的地方代表性講師，讓小朋友體驗與了解最在地的特色。

而這12名畢業生，在去年10月時，還有一半以上的學生不會騎獨輪車，但為了這趟旅程，學生自我期許不間斷的接受獨輪車訓練的艱辛歷程後，終於能在4日啟程，外加2家長志工和師長與樂扶基金會全部32人搭乘快速客輪，從嘉義布袋來到澎湖，開始這場環島110公里的壯舉。

這四天環島旅程，考量安全與時間，是遊覽車兼獨輪車交替行動。並請來鳥類見長的湖西國小鄭謙遜校長介紹澎湖燕鷗生態，「西嶼，咱的厝」臉書曾佛賜版主導覽外垵燈塔與漁港，還有地方文史見長的隘門國小主任許玉河深入解說馬公市史蹟和牽罟的歷史與發展，也安排師生們親身體驗牽罟捕魚的過程，在7日下午劃上句點，搭船回台。

莊校長說，這是東原國小即將於下（114）學年度歡慶110週年校慶系列活動之一，而這群山裡的孩子向海出發，並不只是獨輪車的戶外教育活動，更是一場對澎湖在地文化的深度體驗，也是場體能的極限挑戰，更是對團隊合作、毅力和勇氣的深度考驗。相信這難忘的回憶，更是對學生們品格的培養和成長的見證。