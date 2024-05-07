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盧超群：AI應用驅動 明年產業景氣可望全面復甦

  • 中央社

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鈺創董事長盧超群今天表示，目前產業景氣尚未全面復甦，呈現「幾家歡樂、幾家愁」情況，預期明年在人工智慧（AI）應用普及驅動下，產業景氣可望全面復甦。

擔任台灣人工智慧晶片聯盟會長的盧超群，今年出席晶創台灣推動辦公室揭牌儀式，他在會後受訪時說，產業景氣正在復甦中，但不是全面復甦，電腦及散熱等是相對熱絡的領域。

盧超群表示，今年下半年景氣可望比上半年好，今年整體狀況比去年明顯好轉，預期明年在AI應用驅動下，產業景氣可望全面復甦，將比今年更好。

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