慘！越南車廠赴美上市暴跌65％：快要撐不住

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【中時新聞網 邱怡萱】全球電動車市場競爭激烈，越南汽車廠VinFast今年以來股價大跌65％，美國財經媒體撰文指出，這凸顯這家越南首富支持的電動車製造商所面臨的挑戰。

報導指出，VinFast計劃今年將車輛交付量增加近兩倍至10萬輛，但今年第一季只達到該目標的十分之一，同時得考慮到在北卡羅來納州、印尼和印度的建廠計劃，還需要籌集資金用於全球擴張。

分析師Ken Foong示警，VinFast野心太大，海外快速擴張恐怕會持續面臨挑戰。他分析，VinFast在越南市場可以做得很好，主因沒有太多競爭者，但在美國或其他地方，將會有更多的競爭挑戰。

VinFast自去年8月在美國上市以來，市值損失超過90％，VinFast當初在美國上市僅半個月，股價上漲逾700％，市值增至1,600億美元，曾躍居全球第3大車商，僅次於特斯拉和豐田。

數據顯示，VinFast每下愈況，去年總交貨3萬4855輛汽車後，今年前3個月只交貨9689輛汽車，預估今年的銷量恐不到100萬輛。

美國媒體《Hunterbrook Media》日前報導，VinFast在2022年宣布在美國建廠，當時預計在2025年底前完成該工廠的主體建設，但該媒體在2月的兩個工作日前往該工廠工地，卻發現沒有建築工人在場，工廠建設進度趨近於零。

由於全球電動車市場競爭加劇，大陸持續向外國出口低價的電動車，就連電動汽車產業的領頭羊特斯拉都受到強烈打擊，知名的福特汽車也宣布放慢從燃油車轉型成電動車的轉型速度。