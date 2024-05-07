龍頭券商也挨罰！吳清掌證監會3個月內開出近百張罰單

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吳清2月7日獲任成為大陸證監會主席，並在過去3個月對證券行業厲行「嚴監嚴管」，累計向券商下發98張罰單，總計33家券商違規遭罰；尤其是在要求中介機構「看門人」責任方面，監管力度更大。與過去不同的是，這波罰單對龍頭券商已全數覆蓋，遠超以往罰單規模。

財聯社報導，易董數據統計顯示，截至5月7日，自2月7日以來，監管累計向券商下發98張罰單，總計33家券商違規遭罰，3家券商遭立案調查，其中的兩家快速收到巨額罰單。就對業務違規遭罰人員來看，目前已有多達百餘人被罰。

報導指，多家龍頭券商主體被罰，高階主管被罰，暫停業務資格等的罰單多而密集。特別是在五一假期前的4月29日，一批罰單集中開出，而這個時點的罰單，顯然會對當期的分類評級帶來影響。

上述98張罰單中，大陸證監會及各地證監局下發罰單合計88張，上交所下發5張、深交所下發4張，北交所下發1張。其中4個地方證監局下發罰單較多，分別是北京證監局（19張）、深圳證監局（15張）、河南證監局（12張）、上海證監局（8張）、廣東證監局（7張）。

報導指出，相較以往，近3個月的券商罰單有五方面不同，一是罰單對龍頭券商已全數覆蓋，遠超以往對龍頭券商的罰單數量；二是涉及投行業務違規罰單增多，且近期的罰單有向債券承銷業務蔓延趨勢，近日已有多家券商因此遭罰。

三是券商與負責人的雙罰較多，且高管被罰例子時有出現；四是違規遭罰業務的覆蓋面顯著擴大，兩融、股權質押、場外衍生品、自營投資等均有涉及；五是從立案調查到罰單落地，間隔時間較短，如中核鈦白案中對兩券商的處罰，從立案調查到處罰告知，時間間隔僅一周。

從違規類型來看，「內控不規範」成為諸多罰單頻頻提及的違規類型關鍵詞，此外，超過10張罰單指向投行業務違規，違規炒股也是諸多違規行為之一，違規代銷、不當營銷、自營違規等違規行為也是屢見不鮮。

龍頭券商中，包括中金公司、中信證券、海通證券、華泰證券、銀河證券、中信建投、招商證券、國泰君安、廣發證券、申萬宏源等，均已有罰單在身。