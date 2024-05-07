晶創台灣推動辦公室揭牌 10年投入3千億元強化半導體優勢

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「晶創台灣推動辦公室」於7日在國科會舉行揭牌儀式，行政院副院長鄭文燦表示，AI技術結合晶片製造，將是台灣未來發展資通訊產業的關鍵技術，政府規畫將於10年投入3000億元的經費，不僅強化半導體業上中下游領域整合，還會投入攬才、育才與留才，致力成為維持業界優勢的重要推手。

鄭文燦也說，行政院去年核定「晶創台灣方案」，透過策略性的提前部署，整合跨部會、公私部門協作及國際合作，期能以半導體與生成式AI為核心，帶動各行各業創新應用，布局我國未來10至20年科技國力。

國科會主委吳政忠提到，「晶創台灣方案」的4大布局目標，將讓晶片創新不只在半導體領域，最重要是帶入百工百業，創造有利於技術研發與產業創新需求的互動機制，另結合生成式AI，以建構產業創新生態系。

吳政忠指出，考量「晶創台灣方案」為10年期計畫，為落實長期政策目標與4大布局策略，國科會成立「晶創台灣推動辦公室」，以因應國際政經情勢變化與科技創新發展，並關注國內外產業發展動態，滾動調整執行策略，致力讓我國成為全世界產業創新的模範。

受邀出席的力積電董事長黃崇仁說，包含印度、日本、越南與沙烏地阿拉伯等國家都積極想與該公司技轉，當中需要的人才均來自於半導體領域，台灣又以半導體為產業強項，因此全球只有台灣能提供專業優秀人才到相關產業，印度合作方也曾跟他提過，印度缺乏半導體人才，一定要靠台灣才能協助生產。

黃崇仁強調，台灣雖科技尖端技術強勁，但效率與營運成本卻是全世界最低，以台積電熊本廠為例，經營成本甚至還比台灣低於50％，因此呼籲台灣要擴大吸引與留住國際人才。

台灣人工智慧晶片聯盟會長盧超群認為，台灣的半導體產業建立很完整的堡壘，但國際知名品牌微軟除了打造軟體外，也想花大錢自己研製晶片，建議我國盤點相關產業，並找出有進一步發展潛力的關鍵點，才能繼續維持半導體的領先不敗地位。