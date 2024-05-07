觀望的首購族「超難買房」？專家曝政策利多激買盤也出現「這後果」

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

今（2024）年第一季五大銀行新承作房貸金額年增966.35億元，增幅相當大，第一季合計新增金額2,382.29億元、更是史上第一季新高；央行經研處表示，新青安政策加持以及國內景氣漸復甦、台股今年以來表現佳，都推升房市買氣，帶動新增房貸金額。正心不動產估價師聯合事務所市場研究室陳孟筠協理認為，新青安確實吸引不少買盤出籠，但房價也容易被推升，讓還在觀望的人，購屋門檻又再拉高。財經與房市專家指出，單價繼續漲，要謹慎思考新青安是幫助首購族，還是害了首購族。

央行最新統計，今年3月份房貸餘額10兆2,203億元，月增827億元，月增率8.55％、創下2022年8月以來新高，前次高點為2022年7月的8.64％；而今年第一季房貸餘額累計高達1,826億元，都可見房市買氣熱。而至今年3月份，新青安房貸餘額月增402億元，占房貸餘額的比重從2月份8.04％上升至3月的8.37％，新青安威力明顯可看到。

陳孟筠說，現階段政府為了要幫助年輕人買房而推出更優惠的新青安購屋貸款措施，常理來說，政府的補助計畫會刺激需求，以現況來看，確實已吸引不少買盤出籠，當市場需求面增加時，價格容易被推升走揚，反而讓還在觀望的人，購屋門檻又再度拉高。

陳孟筠提醒，政府推出的購屋政策雖然有助於一部分年輕人解決住房問題，但伴隨而來的是新的負面影響，後續的合理監管與調整市場也是很重要的事，勿等到問題擴大了才要再事後補救。

中原大學國貿系助理教授、房市及財經專家廖仁傑指出，新青安貸款額度上限1,000萬元，以貸款8成回推房價，可買總價1,250萬元內的產品，而觀察這類產品，首購族又想買預售屋的話，則幾乎都要往蛋白區、外圍重劃區去找，且多是小2房、小3房產品，因為坪數縮、可壓低總價，因此這類房型相當搶手。

小坪數逐步成為房市主流，廖仁傑表示，不少建商看到小坪數產品好賣，就會向上再調價，持續拉高單價，其實也因而推升房價、讓漲勢持續，房價竄高，使購屋者數十年的背房貸生活相當辛苦，要謹慎思考新青安是幫助首購族，還是害了首購族。