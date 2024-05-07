中法發表中東局勢聯合聲明 十大重點一次看

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中國國家主席習近平5日至7日訪問法國，並會晤法國總統馬克宏，兩國元首就中東局勢深入交換意見，中法兩國也發表關於關於中東局勢的10點聯合聲明。兩國元首強調，當務之急是立即實現可持續停火，確保在加薩地帶提供大規模人道主義援助，呼籲具體落實「兩國方案」。

一、作為聯合國安理會常任理事國，中法兩國共同致力於尋求基於國際法的建設性解決方案，應對國際安全與穩定面臨的挑戰與威脅。

二、中法兩國譴責一切違反國際人道法的行為，包括一切恐怖暴力行動和針對平民的無差別攻擊。兩國重申基於國際人道法保護迦薩平民的絕對必要性。兩國元首反對以色列進攻拉法，該行動將導致更大規模的人道主義災難，也反對強行遷移巴勒斯坦平民的行為。

三、兩國元首強調，當務之急是立即實現可持續停火，確保在加薩地帶提供大規模人道主義援助、保護平民；呼籲立即無條件釋放所有人質，確保人道准入，解決他們的醫療和其他人道需求，對所有被扣押人員遵守國際法；呼籲立即有效落實聯合國有關決議，特別是聯合國安理會第2712號、第2720號及第2728號決議。這是唯一保障所有人和平與安全，並確保巴勒斯坦人和以色列人均不再經受2023年10月7日襲擊以來可怕遭遇的唯一可信途徑。

四、兩國元首呼籲有效開放所有必要通道和過境點，以便在整個加沙地帶迅速、安全、可持續、不受阻礙地提供人道主義援助。兩國元首強調了加強協調國際人道主義努力的重要性。

五、兩國元首呼籲各方避免在現地採取可能加劇緊張局勢的單邊措施，並就此譴責以色列違反國際法建設定居點的政策，該政策將對持久和平以及未來建立有生存能力、領土連貫的巴勒斯坦國的可能性構成重大障礙。兩國元首重申，迦薩的未來治理不能與以「兩國方案」為基礎的巴以衝突的全面政治解決脫鉤。

六、兩國元首呼籲以決定性、不可逆方式重啟政治進程，具體落實「兩國方案」，確保以色列與巴勒斯坦作為鄰國和平、安全共處，共同以耶路撒冷為首都，在1967年邊界基礎上建立一個有生存能力、獨立、擁有主權的巴勒斯坦國。兩國元首重申致力於這一方案，這是能夠回應巴以人民對持久和平與安全的合理期待的唯一途徑。

七、兩國元首並對地區局勢升級風險深表關切，呼籲避免地區動盪。中法兩國正同其夥伴一道推動局勢降級，呼籲各方保持克制。

八、中法兩國重申致力於促進伊朗核問題的政治和外交解決。2015年達成的伊核全面協議（JCPOA）是多邊外交的重要成果。兩國關注局勢升級的風險，重申同國際原子能機構合作、推動外交努力的重要性，以及致力於維護國際核不擴散體系、促進中東地區和平穩定。

九、兩國元首強調維護紅海和亞丁灣航行自由的重要性，呼籲立即停止襲擊民用船隻行為，以維護海上安全和全球貿易，防止地區緊張局勢以及人道主義和環境風險。

十、兩國元首呼籲在2024年夏季奧運會和殘奧會期間遵守奧林匹克休戰。奧林匹克休戰呼籲各方在整個奧運會期間停止敵對行動。隨著衝突蔓延和緊張局勢加劇，休戰是致力於在完全尊重國際法的情況下，持久解決衝突的機會。