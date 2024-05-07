台北15間復古咖啡廳

搭乘時光機漫步於台北巷弄，Tatler精選15家復古咖啡廳，一起感受老時光魅力。

熙來攘往的城市中隱身著許多巷弄老宅咖啡廳，它們兼具了復古文青風格，又帶有些許獨立孤傲的氛圍。

這些咖啡廳給人一種鬧中取靜的感覺，讓你在喧囂的都市中找到一份清幽，此次精選共15家，在這裡，你可以盡情放鬆，感受屬於舊時光的情懷，享受舒適自在的空間。包含充滿浪漫、復古以及清幽感的「孵珈琲洋館」、開到凌晨的深夜系咖啡廳「James House coffee」、堆滿漫畫讓你可以暢讀一整天的「喫茶銀河」，現在就一起走入時光長廊，喚醒心中的 Old Soul ，暫時逃離都市生活急促的生活步調，在這些咖啡廳感受一下何謂「漫漫人生」的愜意與快活，盤點15間復古的咖啡廳帶你一次看！

James House coffee

沒有招牌，沒有菜單的「James House coffee」有著優雅古典的歐式風格，店內靜謐的氛圍榮登編輯心中的私藏愛店之一，可依據個人喜好點一杯茶色柔順、撲鼻奶香的鍋煮奶茶，精美的器皿配上口感醇厚的飲品，店內氛圍與裝潢都恰到好處，營業時間至深夜12點，還可自帶外食，獨自一人前往也適合。

地址：台北市大安區安和路一段127巷29弄1號一樓

捷運站：信義安和站

孵珈琲洋館

View this post on Instagram

「孵珈琲」共有兩間店面座落在靜謐的迪化街中，今天介紹的是位在歸綏街上的「孵咖啡洋館」，其店家以「喫茶店」形式經營，提供麵包甜點等商品，謝絕12歲以下兒童，僅限五人以下。踏入店內琳琅滿目的復古小物彷彿將我們帶回昭和年代，暖黃的燈光帶有些許摩登的懷舊氣息，就這樣沈迷在孵珈琲營造的濃厚情懷裡。

地址：台北市大同區歸綏街218-1號

捷運站：大橋頭站

雪可屋咖啡館

View this post on Instagram

「帶我出門，用老派的方式約我。我們要散步，要走很長很長的路。」在讀者心中一場「老派約會」是怎麼樣的呢？位於溫州街的「雪可屋咖啡館」帶你重回90年代，滿牆的黑膠唱片與真空管音響，聆聽爵士音樂充滿詩意與想像力，餐點的選擇也十分多元，有蜂蜜鬆餅、義大利肉醬麵、炸玉米布丁酥等各式甜點與炸物。

地址：台北市大安區溫州街74巷3弄2號1樓

捷運站：台電大樓站

菸花Op.118.2

View this post on Instagram

菸花Op.118.2

在這繁忙的城市中，時光仿佛在指間流逝，然而「菸花Op.118.2」就像一處特別的存在，好似時光的倒帶機，帶食客享受著最純粹的確幸。店內「香蘭葉康寶藍」使用東南亞的香蘭葉打製而成的鮮奶油，細細品味柔順口感；「維也納」品項也為店家必點，以手沖咖啡為基底，入口先嘗盡草莓的香與奶油的甜，咖啡的味道隨之出現。

地址：台北市大同區迪化街一段14巷37號菸花一、二樓

捷運站：大橋頭站

島咖啡

View this post on Instagram

「島咖啡」平凡無奇的平房建築或許在熙攘的延三夜市中稍不留神便會錯過，但它卻是台北必去咖啡廳清單中不可或缺的一員。編輯走訪當天正逢元宵節，咖啡館「島咖啡」貼心地準備了火鍋，供顧客隨意享用，店裡播放著老歌，與貓相伴，不僅是身體上的溫暖，更是心靈層面的慰藉，簡直讓人忘記時間流逝。

地址：台北市大同區昌吉街248號

捷運站：大橋頭站

秘氏珈琲

View this post on Instagram

隱身在轉角口巷弄的「秘氏珈琲」創立於2011年，已開設臺北、臺南、嘉義有三間門市，而臺北店有著老上海奢華復古風情，獨具特色的建築到古典的裝潢，每一個細節都彷彿在訴說著昔日的故事。店內手沖有許多中深培的豆子供民眾選擇，每個品項都感受得到老闆的用心，氏珈琲除了販售精品咖啡，不定期舉辦咖啡調酒、藝文沙龍、邀請名人講座與音樂藝術表演等，你可以和朋友共聚一堂，談笑風生；或者獨自一人，沉浸在那份復古的美好中，回味昔日的風華。

地址：台北市大安區浦城街4巷30號羅斯福路二段117巷

捷運站：古亭站

幻猻家珈琲

View this post on Instagram

位於大稻埕迪化街中的老宅咖啡館「幻猻家珈琲」，巷弄中的編織椅、綠意盎然的盆栽，空氣中瀰漫著大稻埕獨有的舊城氛圍，就連店內裝潢也充滿復古情懷。店家必點「招牌咖喱飯」與「布丁」，布丁有兩種尺寸供選擇，醇濃的苦甜焦糖感在舌尖留下深深的烙印，讓人回味無窮，淋上周圍的焦糖醬，點綴出豐富的層次口感，值得一提的是，店家可以將此咖哩特製成「無肉蔬食」，讓蔬食者也可以品嘗到這款風味獨特的咖哩飯！

地址：台北市大同區迪化街一段14巷14號

捷運站：大橋頭站

明星西點咖啡館

View this post on Instagram

明星咖啡館是全台灣第一間結合西點麵包及咖啡餐飲的店，早期更是吸引政商名流、文學家前來，被譽為永恆的文學地標。走上二樓用餐區的老家具，懷舊相框，時光一下被拉回舊時代；點餐時別忘了雙層點心盤，主打的招牌糕點，像是俄羅斯軟糖、明星核桃糕等等；最後一樓的西點麵包也不能錯過，直接把美味帶回家。

地址：100台北市中正區武昌街一段5號

捷運站：西門站

SIDOLI RADIO 小島裡

View this post on Instagram

2021年才開幕的「SIDOLI RADIO 小島裡」是一間以「卡帶」為主軸的聲音咖啡店，由設計師方序中、策展人林凱所創立，充滿濃厚的懷舊韻味，這裡不單純只是咖啡廳，更是融合藝術展覽、設計選務以及音樂唱片相關的複合式空間。一樓的座位區相當時髦復古，暖黃色的燈光更顯低調內斂，店內的左手邊就是一間「小島裡」的錄音室，走進店裡都會忍不住多看幾眼。

地址：台北市大同區長安西路245號一樓

捷運站：北門站

翌日咖啡店

View this post on Instagram

「翌日咖啡聽」在網上人氣相當高，其店名來自日本傳奇後搖樂團：獻給已經決定好的戀人（あらかじめ決められた恋人たちへ）而這個名字對老闆來說，並非單純「明天」的意思，而是盼望每個來到店裡的人稍作休息的人，都能因此更有力量去面對翌日。除了名字相當具有意涵外，翌日更是一間主打日系「昭和復古風」的深夜咖啡廳，座落在永康商圈一帶的潮州街上，店面外觀是相當富有質感的磚紅色，呈現出高雅懷舊的氛圍，推開門走入店裡就能看見溫馨沈穩的空間，其中「昭和時代」的沙發包廂區，與暗紅色色調相當融合，真的會有種置身於日本的錯覺。店內放滿許多日式風格小物的擺設，處處都可見老闆的巧思及用心，營造出專屬於「翌日咖啡店」的日式喫茶樣貌。

翌日咖啡廳的飲品種類繁多，甚至還有加入酒精的咖啡可以供無酒不歡的夜貓子做選擇 ; 這裡的甜點更是開賣沒多久就會被掃光，可見其魅力無窮。這個不論白天夜晚都別有一番風貌的日系咖啡廳，真的會讓人忍不住就待到「翌日」！

地址：台北市大安區潮州街176號

捷運站：古亭站

炭波波．喫茶

View this post on Instagram

復古翡翠綠窗框配上日式紅色帆布，仿佛穿越時空回到昭和70年代，店內招牌華麗系必布丁「阿拉摩多香蕉船」好拍又美味！而「每日全手工製作的焦糖布丁」選用生食級雞蛋製作，再搭配自製的橙香奶醬，讓整體味道濃厚中帶點柑橘清爽的風味。經過炙燒後，布丁表面焦脆的口感增添了更多豐富的層次感！

地址：台北市大安區溫州街74巷3弄11號

捷運站：公館站

秋波名曲珈琲

View this post on Instagram

復古風格的喫茶咖啡廳在台灣越來越受歡迎，聽聞店名「秋波名曲珈琲」彷彿讓人聯想到昭和時代的美好，懷舊的裝潢、蕾絲窗簾配上沉穩紅棕色木紋，品味獨特的日本風味，店內還販售傳統的日式甜點，如太妃糖肉桂捲、焦糖布丁、日式咖啡、綠茶或梅子汽水等飲品也是不可錯過的選擇。

地址： 台北市大同區昌吉街218號

捷運站：大橋頭捷運站

喫茶銀河

View this post on Instagram

熙來攘往的城市中「喫茶銀河」就是一處寧靜的綠洲，走進中正區窄小的巷弄中，夾雜新舊風格的給人帶來了一種特別的體驗和情感共鳴，「喫茶銀河」暖黃色燈光顯得陳設老物格外耀眼，墻上大幅《東尼瀧谷》海報更是讓人憶起電影中尾形一成及宮澤理惠那內心的孤独與惆悵感。店家還不定期邀請各類曲風的音樂人前來演出，放下手邊的事走入喫茶銀河來感受音樂。

地址：台北市中正區衡陽路84巷3號

捷運站：西門站

大人小學 古文具

View this post on Instagram

每週僅開放五、六、日共三天的「大人小學 古文具」，是一間結合古道具、器皿、文具選物的復古咖啡廳，用餐時段則為下午2:00／3:30／5:00，就連點餐方式也與眾不同，決定完餐食後將點餐代號球投入座位洞口處，保有低調與神秘魅力，絕對要親自體驗才能理解其中的奧妙。

地址：台北市大安區信義路二段86巷62號

捷運站：東門站

昭和浪漫洗濯屋

View this post on Instagram

「昭和浪漫洗濯屋」是間充滿話題的人氣冰店，店面外觀充滿著濃厚日式風情，復古的窗框門面，以及大大的昭和系字體，都相當吸睛，讓迪化街巷弄中充斥著日本街頭的韻味。店內的空間不大，每個角落都充滿著店家的復古美感，營造出十分溫馨舒適的空間，讓客人在炎炎夏日也能有個浪漫環境享受清涼的霜淇淋。

地址：台北市大同區安西街3號

捷運站：大橋頭站

作者／Zoe Zw Hsu

※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。