房仲帶看老公寓人潮排隊、4組下斡搶屋　他驚問「不是沒人要？」　網揭優勢：基本都秒殺

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有錢誰不想住新房子？高房價讓購屋族不得不轉向購買中古屋，特別是在房價高不可攀的台北市，老公寓也成了「香餑餑」。一名網友在PTT分享看房經驗，日前房仲帶看景美萬隆一帶的4樓老公寓，28坪3房沒有景觀、不帶裝潢，由於土地分區為住三恐怕也是都更無望，優點是邊間採光佳，原PO原想說年輕人不愛買公寓、沒人要追垃圾車，不料才走到轉角就看到排隊人潮，當天還一口氣有4組人馬下斡，讓他驚訝問：「公寓又老又臭怎麼還是一堆人要搶？」

網友們對此現象卻是見怪不怪，紛紛表示：「台北新房套房都2000萬起跳了，室內28坪你新房就要多少？公寓當然相當便宜超多」、「景美萬隆的中坪數老公寓本就熱門，有那麼值得驚訝嗎？」、「這5年漲快50％，台北沒幾個區域漲這麼多吧」、「上次看一間2樓公寓，產調都還沒出來就有人下斡旋了」、「有學區有捷運現在基本都是秒殺」、「前陣子去看中正國中學區，4米巷120萬一堆人去看，聽說當天賣掉」、「台北市老公寓的土地持分價值就超過公寓本身」、「事實就是台北公寓還是很香，實坪看單價便宜到不行，上班方便有機能有學區，+9也比較少」、「門牌只要掛台北市，豬寮都有人買來住」。

網友們分析，景美萬隆4樓公寓屬於普通的北市房產入門新手區，對象就是剛有能力想住台北的普通人，而有其他學區、都更、長期置產等特殊考量的族群則會選其他區域，目前同區域公寓單價若為每坪70萬，新房最少每坪120萬，如果想買到室內35坪，極可能會超過豪宅線標準，在北市公寓與新建案的坪數、價格換算早已不是1：2，而是差不多要到1：3。

北市大樓與公寓價差比到底有多大？根據永慶房屋統計實價登錄資料，去年北市公寓大樓價差最大的三大行政區分別是南港、內湖與萬華，南港大樓均價76.7萬、公寓55.9萬，單價差幅達到-27.1％；內湖大樓均價72萬、公寓52.9萬，單價差幅為-26.5％；萬華區大樓61.3萬、公寓45.8萬，單價差幅為-25.3％。而文山區大樓均價59.4萬、公寓47.6萬，單價差幅為-19.9％，在全市中排名第9。

消基會董事暨房委會委員張欣民則指出，若該物件為低總價，即便是老公寓，但因坪數實在，自然能吸引剛需客或地緣性需求的買方，競爭者一旦多，也容易把價格拱上去，市場現況的確是如此。