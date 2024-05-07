《電週邊》友通首季EPS近12年低 新案發酵ing

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【時報記者葉時安台北報導】全球嵌入式主機板及工業電腦(IPC)品牌廠商友通(2397)公布第一季合併財務報表，首季處於淡季因素，加上歐美客戶拉貨動能保守，單季合併營收與獲利呈現淡季表現，營收、獲利、營業利益均年減雙位數，EPS降至0.45元為近12年單季新低，不過受惠於日本市場需求回溫以及高毛利產品組合增加，單季毛利率走揚。後續各區的新案逐步發酵，持續優化營運指標，中長期剛性需求亦不變。友通也將於本周五5月10日召開法說會，進一步說明後續營運展望。

友通今年第一季合併營收19.06億元，年減25%，主要受到歐美客戶下單保守之影響，不過受惠於日本市場需求回溫以及高毛利產品組合增加，第一季毛利率28%，較去年同期成長，嵌入式事業毛利率站穩三成。

友通首季營業毛利5.25億元，年減23%；營業利益及歸屬於母公司業主稅後損益年比雙位數衰退；單季每股稅後盈餘(EPS)0.45元，為近12年單季新低。

對此，友通總經理蘇家弘表示，友通第一季除了受農曆春節假期工作天數減少影響之外，也面臨全球主要經濟體的製造業需求復甦緩慢之挑戰，歐美客戶拉貨動能保守，合併營收與獲利呈現淡季表現，但受惠於日本市場需求回溫與獲利結構優化，毛利率較去年同期提升。嵌入式事業毛利率則因營運體質調整而持續超過30%目標，並較去年同期成長三個百分點。

據金融分析機構標普全球(S＆P Global)與漢堡商業銀行(HCOB)4月24日的公布，歐元區4月製造業PMI由46.1降至45.6，創四個月低點，持續低於榮枯線50；美國製造業PMI同樣由3月的51.9降至49.9；日本製造業緊縮的速度則有放緩趨勢。

接單狀況則因全球各區的新案發酵，短期持續優化營運效率並關注整體接單／出貨比值(B/B Ratio)回升趨勢，以中長期來看，智動化、智慧醫療、新能源應用與智慧交通等領域剛性需求不變，將持續為友通的成長挹注動能。

友通2024年4月合併營收為新台幣6.43億元，年減45.76%、月減2.99%。累計2024年1~4月合併營收為新台幣25.49億元，年減49.07%。