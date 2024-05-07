孩童打腸病毒疫苗要花1.2萬 家長負擔大嘉市議員籲補助

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根據疾管署統計，4月21日至4月27日因腸病毒門急診數，創下10年來同期最高，各縣市因腸病毒停班課數持續增加，趕上這波流行期，嘉義市已有122名學童確診、50個班級停課，鑒於去年剛上市的腸病毒疫苗每劑費用高達4000元，最多要打3劑才能獲完整保護力，嘉義市議員鄭光宏、郭定緯不約而同建議市府在財政許可下，以全額或身分類別方式補助孩童打腸病毒疫苗。

今市議會定期會進行局處工作報告，根據衛生局統計資料，自1月起，托嬰中心通報6班、19人，幼兒園通報37班、80人，國小7班、23人，截至5月6日，嘉義市總計有50班、122人停課，門診急診就診人次亦創下5年來新高，衛生局長廖育瑋坦言疫情的確在升溫。

鄭光宏說，過去幼童感染腸病毒因爲沒有特效藥，醫師多只能採用支持性療法，現台灣自主研發腸病毒疫苗已上市，共有國光及高端兩廠牌，但每劑費用高達4000元，幼童如要取得完整保護力需接種2至3劑，換算家長得付8000元至1萬2000元，家長一方面擔憂孩子感染腸病毒風險，礙於自費金額高，多半望之卻步，更不用說連三餐都顧不好的家長。

鄭光宏強調，兒科學會鼓勵為低齡嬰幼兒施打腸病毒疫苗，是積極保護幼童健康的方式之一，嘉義市財政狀況是全國前段班，建議政府在財政能力許可下，應從明年度，114出度開始，以編列預算方式，採全額或身份類別方式補助，預防嘉義市幼童感染腸病毒重症風險。

郭定緯則踢爆，有家長陳情，指去年腸病毒季時，嘉義市某托嬰中心疑似發生機構跟家長聯合隱匿小朋友感染腸病毒的狀況，指腸病毒具高傳染力，若沒有做好消毒及隔離，就會像滾雪球一樣，全班中標是遲早的事，質疑衛生局沒有落實稽查機制，這種隱匿的狀況怎麼可以發生？

郭定緯強烈要求衛生局一定要加強機構不定期稽查，針對托嬰機構隱匿腸病毒疫情一事，廖育瑋回應，確實有不少家長因為上班需求，無法照顧確診孩童讓他們抱病上課，衛生局會持續向機構及家長宣導，並加強對機構稽查，至於機構如有隱匿疫情、未落實停課，可依傳染病防治法開罰。

郭定緯同樣提到，台灣目前腸病毒疫苗有兩種廠牌苗，價格分別是4000元、4300元，其中高端要接種3劑，對於一般家庭來說是個負擔，更不用說弱勢族群，建議市府應優先補助弱勢家庭孩童施打。

廖育瑋解釋，目前開發的腸病毒疫毒是針對71型，但近幾年流行腸病毒類型包括克沙奇等病毒，但疫苗對類似病毒並無有交叉保護力，市府等基層衛生單位也曾跟疾管署建議列入公費疫苗，但未獲採納，既然議員有建議，會再跟專家學者討論、研究。