智慧長照科技展 尚茂提供高齡全方位解決方案

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隨著台灣社會老齡化趨勢不斷上升，人們對長期照護和智慧醫療的需求日益增加。針對此高齡趨勢，尚茂智能科技股份有限公司將於2024年ATLife台灣輔具暨長期照護大展上，展示相關智慧長照科技解決方案；尚茂智能科技長期琢磨於智慧監控、健康照護、環境衛生等多元智慧生活應用領域，並致力成為長者及需要長期照護的人們的最佳守護者為志業，提供全方位的智慧照護解決方案。

展會上尚茂智能科技將展示一系列智慧照護相關產品，包括智慧監控、健康照護、環境衛生和營養供餐等領域的最新成果。其中，值得關注的是智慧影像監控系統結合毫米波雷達生理量測閘道裝置系統與智慧血壓機、藍牙耳溫槍、水寶除菌電解水、日本進口環境大善除味活性水等產品，諸多產品結合物聯網技術、人工智慧、影像辨識與雲端數據管理等先進技術，提供高齡長者全方位的健康管理、照護服務和友善生活環境。

智慧影像監控系統結合了AI影像分析技術，可實現多種功能，包括可疑徘徊、入侵警戒等，提高居家安全性，為家庭成員提供更加安心的居家環境；新引進的日本善玉活性水「きえ～る(KIE-RU)」，能夠快速、有效去除人體排泄物、嘔吐物和汙物所產生的氨臭等難聞氣味，降低空間殘留的異味提升長照護理空間環境的舒適度，此外，亦可放置在廚房廚餘桶、下水道、衛生間等周圍，提供場域環境更加清新宜人。

毫米波雷達生理量測閘道裝置將會是本次展會的重點之一，這款裝置可以針對人體呼吸、心跳等生理訊號進行非接觸式感測，並且具備隱私保護功能，採用無影像偵測技術，自動告警並能即時以LINE推播即時訊息通知相關關注者；同時，量測數據會透過無線網路上傳雲端紀錄，為個人健康資訊提供重要依據，此技術的應用將為高齡長者提供便利、可靠健康監測的解決方案。

尚茂智能科技股份有限公司的參展展位位於台北南港展覽館一館1樓的K1019攤位，展會時間為5月16日至19日，展位開放時間為上午10時至下午6時，最後一日參觀時間至下午5時。歡迎各界人士蒞臨參觀，共同探討智慧科技在長期照護和健康管理中的應用與發展。