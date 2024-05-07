宏普公布Q1財報 單季小虧0.1949億元 EPS-0.06元

宏普（2536）今（7）日召開董事會，通過Q1合併財報，稅後純損0.1949億元，EPS為-0.06元；另外董事會並公布去年度股利，去年EPS為0.69元，董事會決議配息0.5元；依今天收盤價37.9元計，現金殖利率1.32％。展望今年，可望有桃園2案、總銷共56億元新案完工交屋，全年表現有機會優於去年。
宏普今天召開董事會，通過今年第1季合併財報，單季營收3.42億元，稅後純損0.1949億元，每股稅後純損0.06元。
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宏普（2536）今（7）日召開董事會，通過Q1合併財報，稅後純損0.1949億元，EPS為-0.06元；另外董事會並公布去年度股利，去年EPS為0.69元，董事會決議配息0.5元；依今天收盤價37.9元計，現金殖利率1.32％。展望今年，可望有桃園2案、總銷共56億元新案完工交屋，全年表現有機會優於去年。
宏普今天召開董事會，通過今年第1季合併財報，單季營收3.42億元，稅後純損0.1949億元，每股稅後純損0.06元。
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