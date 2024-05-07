《熱門族群》折疊手機出貨催油門 軸承2檔Q1「報」佳音

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【時報記者張漢綺台北報導】折疊手機軸承廠富世達(6805)及兆利(3548)第1季財報出爐，其中富世達第1季稅後盈餘為2.24億元，年增1.94倍，每股盈餘為3.27元，兆利第1季稅後盈餘為1.65億元，年增逾46倍，每股盈餘為2.5元，受到賣壓出籠影響，兩家公司盤中股價逆勢走弱。

在華為等品牌廠智慧型折疊手機出貨挹注下，富世達及兆利今年第1季業績表現亮眼，富世達第1季合併營收為17.11億元，年增92.96%，營業毛利為4.14億元，年增1.01倍，合併毛利率為24.17%，年增0.99個百分點，營業淨利為2.69億元，年增1.32倍，營業淨利率為15.77%，年增2.63個百分點，歸屬於母公司業主淨利為2.24億元，年增1.94倍，每股盈餘為3.27元。

目前富世達折疊手機客戶涵蓋華為及摩托羅拉，近期各大手機品牌廠積極搶進折疊手機市場，富世達也成為各家品牌廠折疊機合作開發夥伴，富世達預期明年可望再新增1家美系折疊機客戶，為業績挹注動能。

除折疊手機客戶持續增加，富世達在母公司奇鋐(3017)協助下，切入商機龐大的AI伺服器滑軌領域，目前已開始出貨，未來出貨量有望逐步放大，成為公司營運成長另一個推手。

兆利第1季合併營收為23.79億元，年增80.32%，營業毛利為4.01億元，年增1.38倍，合併毛利率為16.88%，年增4.06個百分點，營業淨利為1.63億元，營業淨利率為6.84%，年增6.72個百分點，稅後盈餘為1.65億元，年增逾46倍，每股盈餘為2.5元。

從目前訂單來看，兆利預估，第2季營運將不低於第1季。