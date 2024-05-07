文曄Q1 EPS1.57元 估Q2EPS1.59元

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文曄科技（3036）今日召開線上法人說明會，發布第一季財報，稅後純益15.9億元，每股稅後純益（EPS）為1.57元，略微優於日前法說會估計的獲利，文曄並估第二季合併營收將可年增107％，EPS1.59元。

文曄科技今年第一季自結合併營收約為1,926億元，季增2％與年增60％，合併營業利益約26.1億元，季增36％與年增32％，合併稅後淨利歸屬於母公司業主約15.9億元，以加權平均股數計算稅後EPS約新台幣1.57元。

文曄科技今年4月2日完成Future Electronics的收購，此次收購對文曄科技成功轉型為全球一流企業是一個具有重大意義的里程碑，兩個高度互補的業務模式相結合，強化了文曄科技在國際市場的領先地位，並通過充分發揮雙方的優勢和專業，提供完整覆蓋的全方位服務能力，為客戶和供應商提供更多價值。

展望2024年第二季，基於1美元兌換32.3元新台幣假設，營收預估中位數為2,430億元，年增約107％，合併營業利益預估中位數約42.6億元，年增約109％，合併稅後淨利歸屬於母公司業主預估中位數約20.2億元，年增約191％，稅後EPS （扣除特別股股息）預估中位數約1.59元。