前往主要內容
工商時報LOGO

高雄R20捷運聯開案 鑲揚及福裕聯手得標

高雄R20捷運聯開案的模擬圖。（圖：高雄捷運局提供）
高雄R20捷運聯開案的模擬圖。（圖：高雄捷運局提供）

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

高雄捷運系統紅線R20站聯合開發案，7日公布評選結果，由鑲揚及福裕組成的團隊，獲選最優申請人，未來將興建兩棟分別16、24層的住辦、住商大樓，並與捷運R20後勁站出口立體連通，藉由捷運串接科學園區、公園綠地、住宅及行政辦公，實現TOD軌道經濟。

高雄捷運局長吳義隆7日表示，R20站開發基地位於楠梓區加昌路與海專路交叉路口，鄰近高科大楠梓校區、高雄都會公園、楠梓科技園區、南科高雄第三園區及國道交流道，基地具備優異區位條件及享有產業成長所帶動的人口紅利。

他說，獲選最優申請人鑲揚及福裕團隊，特別邀請日本知名建築師隈研吾參與建築設計，並命名為「R20楠梓科技之星」，開發量體為地下5層，地上兩棟分別為16、24層之住辦、住商大樓，並與捷運R20後勁站出口立體連通，藉由捷運串接科學園區、公園綠地、住宅及行政辦公，實現TOD軌道經濟。

吳義隆指出，這是自2010高雄聯開元年以來，首次迎來國際級建築大師的親自操刀，巧妙構思將捷運立體連通設施規劃為空中藝術綠廊道，也期待後續打造高雄新地標的同時也讓世界看見高雄。

捷運局說，該案基地面積約1,658坪、建蔽率60％、容積率420％，開發後，高市府分回的樓地板，將部分作為楠梓第二行政中心，除便利民眾洽公並可提升辦公環境品質；申請人也承諾取得綠建築、智慧建築及耐震標章，以達政府安全規範並進一步追求環境友善，迎合ESG趨勢，實踐綠色永續辦公室。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 金融股高股息還誘人嗎？專家：這家金控繼續買繼續存就對

  2. 這家銅箔基板廠切入GB200供應鏈 法人看好題材和獲利成長兼備

  3. 法說變法會！世芯摜殺跌停、2個月崩近38％ 原因是「它」？

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。