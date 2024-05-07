高雄R20捷運聯開案 鑲揚及福裕聯手得標

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

高雄捷運系統紅線R20站聯合開發案，7日公布評選結果，由鑲揚及福裕組成的團隊，獲選最優申請人，未來將興建兩棟分別16、24層的住辦、住商大樓，並與捷運R20後勁站出口立體連通，藉由捷運串接科學園區、公園綠地、住宅及行政辦公，實現TOD軌道經濟。

高雄捷運局長吳義隆7日表示，R20站開發基地位於楠梓區加昌路與海專路交叉路口，鄰近高科大楠梓校區、高雄都會公園、楠梓科技園區、南科高雄第三園區及國道交流道，基地具備優異區位條件及享有產業成長所帶動的人口紅利。

他說，獲選最優申請人鑲揚及福裕團隊，特別邀請日本知名建築師隈研吾參與建築設計，並命名為「R20楠梓科技之星」，開發量體為地下5層，地上兩棟分別為16、24層之住辦、住商大樓，並與捷運R20後勁站出口立體連通，藉由捷運串接科學園區、公園綠地、住宅及行政辦公，實現TOD軌道經濟。

吳義隆指出，這是自2010高雄聯開元年以來，首次迎來國際級建築大師的親自操刀，巧妙構思將捷運立體連通設施規劃為空中藝術綠廊道，也期待後續打造高雄新地標的同時也讓世界看見高雄。

捷運局說，該案基地面積約1,658坪、建蔽率60％、容積率420％，開發後，高市府分回的樓地板，將部分作為楠梓第二行政中心，除便利民眾洽公並可提升辦公環境品質；申請人也承諾取得綠建築、智慧建築及耐震標章，以達政府安全規範並進一步追求環境友善，迎合ESG趨勢，實踐綠色永續辦公室。