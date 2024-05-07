大陸4條高鐵改實施彈性票價 官方4點考量說明

大陸央視新聞7日報導，京廣高鐵武漢至廣州段、杭州至寧波高鐵和滬昆高鐵上海至杭州段、杭州至長沙段運行的時速300公里以上動車組列車的票價，6月15日起，將優化調整。由目前實行的單一票價機制調整為實行靈活折扣、有升有降的市場化票價機制。

該機制將以公布票價為上限，綜合考慮季節、日期、時段、旅速、席別等因素，實行不同幅度的折扣浮動，合理確定執行票價，充分體現優質優價。

如京廣高鐵武漢至廣州南間二等座公布票價較現行票價調升19％，執行票價以公布票價為上限實行靈活折扣，最低5.5折為304元、較現行票價調低34％； 杭甬高鐵杭州東至寧波間二等座公布票價較現行票價調升20％，執行票價以公布票價為上限實行靈活折扣，最低5.5折為47元、較現行票價調低34％； 滬昆高鐵上海虹橋至長沙南間二等座公布票價較現行票價調升20％，執行票價以公布票價為上限實行靈活折扣，最低5.5折為315元、較現行票價調低34％。 關於票價優化調整的具體情況，可登錄大陸12306網站或通過當地車站公告查詢。 報導稱，票價優化調整的依據，根據大陸《價格法》《鐵路法》等國家相關規定，對於列入《中央定價目錄》的商品和服務由政府定價，高鐵動車組列車客票定價不在該目錄之內，可由鐵路運輸企業依法自主定價； 對於列入國家《價格聽證目錄》的商品和服務，價格制定和調整時需要舉行價格聽證，高鐵動車組列車客票定價不在該聽證目錄範圍內，不需要舉行價格聽證。 據報導，此次動車組列車票價優化調整，主要考慮： 一是這些高鐵線路於2009年至2014年間開通營運，10餘年來線路上運行的時速300公里以上的動車組列車一直實行單一票價機制，線路維護、車輛購置、設備更新、勞務用工等運營成本發生較大變化，現有單一票價機制已經明顯不適應市場化經營形勢，迫切需要建立以市場為導向的票價機制，提升鐵路運輸企業市場化經營水準。 二是這些高鐵線路運行的時速300公里以上動車組列車普遍存在不同季節、日期、時段客流不均衡的情況，在旅客出行高峰時段，即使大量加開動車組列車仍然難以滿足旅客集中出行需求，實行靈活折扣、有升有降的市場化票價機制，有利於通過價格槓桿合理匹配運能與需求的關係，促進客流均衡化，使有限的運力資源服務更多旅客，也讓一些對列車運行時刻要求相對不高的旅客享受更多優惠票價。 三是這些高鐵平行線路上均有普速旅客列車運行，實行靈活折扣、有升有降的市場化票價機制，將進一步豐富高鐵、普鐵客運產品體系，為旅客出行提供更多選擇。 四是這些高鐵上運行的時速300公里以上動車組列車票價水準與區域內其他高鐵線路上運行的同類動車組列車票價明顯不平衡，對票價優化調整，有利於形成合理的比價關係，推動高鐵可持續發展。 相關鐵路運輸企業負責人表示，此次票價優化調整涉及的高鐵線路所在區域，各種交通運輸方式競爭充分，動車組列車票價優化調整後，仍較其他交通運輸方式有較大的性價比優勢。鐵路運輸企業將綜合考慮客流變化、市場需求和旅客接受程度，用好靈活折扣、有升有降的高鐵動車組列車票價機制，最大限度滿足旅客多樣化的出行需求。