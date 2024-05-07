前往主要內容
工商時報LOGO

15年家庭主婦重返職場 做兩件事「嗨領3萬元」

  • 中時即時 孫英哲
勞動力發展署中彰投分署芬園就業服務台運用婦女再就業計畫「自主訓練」及「婦女再就業」獎勵，協助離開職場的婦女勇於追求自己的人生。（中彰投分署提供／孫英哲彰化傳真）
勞動力發展署中彰投分署芬園就業服務台運用婦女再就業計畫「自主訓練」及「婦女再就業」獎勵，協助離開職場的婦女勇於追求自己的人生。（中彰投分署提供／孫英哲彰化傳真）

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

因結婚與育兒離開職場15年的「小琳」（化名），為提升家庭經濟、籌措子女教育經費及追求自我價值，決定為一成不變的生活做出改變，她參加職訓課程後，獲聘長照機構行政助理，順利領取「自主訓練」及「婦女再就業」獎勵共3萬元，剛重返職場，即為子女存下第1筆靠自己努力賺取的教育基金。

小琳離開職場15年後想回到職場，但面對10幾年來職場環境的變化，以及自身專業技能生疏脫節，使她缺乏自信心及勇氣。

她得知勞動部推出「婦女再就業計畫」，在芬園就業服務台就服員鼓勵下，先透過自主訓練提升職能，參加「電腦文書教育訓練」，提升word文書技巧。

但由於十幾年來word版本不斷更新，操作最新版本讓她感到吃力，經過18個小時的課程培訓，讓她逐漸熟悉最新版本的電腦文書處理程式，之後在就服員協助下，她完善履歷及進行多次面試演練，媒合至當地長照機構擔任行政助理，重返職場。

勞動部為鼓勵因家庭因素離開勞動市場180日以上的婦女重返職場，推出「再就業獎勵」，經公立就業服務機構推介並連續受僱同一雇主90日，即可申請1.5萬至3萬元獎勵金；另外針對技能精進也推出「自主訓練獎勵」，結訓者可申請第1階段獎勵金2萬元。小琳在上述兩項獎勵，共領到3萬元獎勵金。

當了15年家庭主婦後，小琳對於能重返職場感到相當開心，她向就服員分享工作心得，並說幸好在就業前有先接受培訓。她感謝勞動部的自主訓練獎勵及婦女再就業獎勵，幫助她為兒女存下自己得來的第1筆教育基金，也鼓勵婦女們要勇於追求自己的人生價值。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 金融股高股息還誘人嗎？專家：這家金控繼續買繼續存就對

  2. 這家銅箔基板廠切入GB200供應鏈 法人看好題材和獲利成長兼備

  3. 法說變法會！世芯摜殺跌停、2個月崩近38％ 原因是「它」？

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。