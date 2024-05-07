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《熱門族群》美系外資續看淡ABF載板三雄 目標價升降各異

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【時報記者林資傑台北報導】ABF載板三雄欣興(3037)、景碩(3189)、南電(8046)2024年首季財報均已出爐，美系外資出具最新報告，認為業績表現均低於預期，儘管隨著稼動率季節性復甦，第二季營收可能有所改善，但認為不足以迅速恢復供需平衡，對ABF載板領域維持審慎看待。

美系外資認為價格競爭及持續上升的折舊壓力，將持續影響ABF載板廠毛利率及獲利能力，對欣興、景碩、南電均維持「減碼」評等，目標價動向則各異，對欣興維持120元不變，南電自160元調降至135元、景碩則自70元調升至75.5元。

美系外資指出，所有ABF載板廠2024年首季業績表現均低於預期，僅日系的SEMCO受惠非ABF載板部門帶動，表現相對穩定。整體ABF載板供應商首季合計營收季減1％、年減28％。

其中，SEMCO及欣興的ABF載板首季營收季增約7％，推測與PC應用需求優於預期有關，特別是來自英特爾（Intel）。不過，美系外資預期PC相關ABF載板需求第二季將略有趨緩，下半年將再次回升，但超微（AMD）在新晶片需求帶動下，第二季需求可望續增。

展望後市，美系外資預期季節性稼動率復甦，ABF載板廠第二季營收可能有所改善，但不足以迅速恢復至供需平衡，價格競爭及折舊上升將使毛利率及獲利能力持續承壓。同時，認為應留意疲軟日圓影響，指出將使日系廠商在售價方面更具競爭力。

美系外資根據首季財報調整獲利預期，將欣興今明2年獲利預期調降3％及8％，目標價維持120元。景碩則將今年獲利預期調降3％、但明年調升4％，目標價自70元調升至75.5元。南電2024～2026年獲利預期分別遭調降40％、24％及14％，目標價自160元降至135元。

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