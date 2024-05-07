營建漲多暫歇 電子接棒續拚520行情

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投組表現：

愛山林（2540）表現最佳，營建景氣趨勢向上。

長虹（5534）表現最差，漲多拉回測試10日均線支撐。

盤勢預測：

周二開盤由鴻海（2317）、台積電（2330）繼續領軍跳空大漲，隨即獲利了結賣壓湧現，一度回測平盤，營建股漲多湧現賣壓多檔個股跌逾5％，但電子股AI伺服器族群適時轉強，收盤上漲 0.63％，預估520行情有望再起，整個5月維持多方格局機率較大，甚至往21,000整數關卡上攻。

周三指數在守穩月線後偏多震盪往前高挺進，電子恢復人氣後資金輪動加速，屬於長線產業趨勢成長族群的營建金融股漲多休息，電子股則接棒續攻。營建族群多數呈現沿著中短期均線緩步上攻格局，但漲多拉回修正乖離測試中短期均線再所難免。預估未來半年營建股仍為盤勢多頭核心族群。至於AI伺服器族群與重電族群將進入高檔震盪段，持有的建議續抱，未持有的則可留意GB200伺服器相關個股如：鴻海（2317）、奇鋐（3017）等。

投組表現：

德勝（8048）表現最佳，今年第一季每股純益（EPS）1.05元，年增41％ ，外資連續買超，交易動能增溫有利挑戰波段新高。

遠雄（5522）表現最差，自結3月獲利3.2億元每股純益（EPS）0.47元年增683％，受惠政策作多且具都更題材，股價有望挑戰波段新高。

盤勢預測：

周二聯準會官員釋出經濟放緩有助通膨進展，市場寄望今年降息增溫，美股全面收紅，在電子三雄聯手表態下，加權指數開高震盪走高，終場上漲130點收20,653點離歷史高點僅差230點，成交量縮至4,061億， 以中小型股為主的OTC指數終場小跌0.12點收250.67點成交量增為1,054億，權值股強勢演出顯示多方控盤不變。

周二美元指數及公債殖利率持續下滑，市場投資人情緒和緩，新台幣盤中震盪走貶，昨日說到政策作多重電及電線電纜族群盤中見轉機，今日買盤持續進駐類股大漲逾3％，大山及合機亮燈鎖漲停板，安全監控系統族群京晨科及勝品強勢攻頂，機器人概念、 AI伺服器、CoWoS概念、半導體設備及材料、機穀、散熱、矽光子概念、被動元件等續強，營建營造族群昨日創歷史新高，今弱勢拉回休息，記憶體相關、汽車零組件、軍工概念、航運族群、電競及遊戲族群等開始走強。

周三蘋果春季發表會展開，AI推動智慧型手機換機潮，機器人概念、 AI伺服器、CoWoS概念、半導體設備及材料、機穀、散熱、矽光子概念、記億體相關、被動元件等為台股挑戰新高的關鍵，政策作多重電、電線電纜族群及軍工概念人氣回籠是否增溫，留意弱勢營建營造族群、水資源概念、綠電節能、觀光餐飲及碳權概念等轉強的機會。

投組表現：

德勝（8048）表現最佳：AI帶動光通訊需求持續增加，持續看好 。

皇昌（2543）表現最差：創高後整理，後市看好。

盤勢預測：

台股震盪收紅，終場上漲130.22點，收在20,653.53點，成交量4061.54億。類股方面，電器類股表現最佳，漲幅3.27％，營造類股表現最差，跌幅3.30％。權值股方面，台積電上漲14元，漲幅1.78％，收在800元；聯發科上漲10元，漲幅0.97％，收在1,045元。

展望後市，加權指數站上月線後持續震盪往上，連帶櫃買指數低點正式轉多，能持續守穩支撐就能持續上漲，多頭格局就會持續運行，但台股依然處於高位階依然需要切割持股資金，至少要拆成兩分，是操作上應注意的事情。

選股上，傳統產業中明顯看到資金從資產營建股流出，轉往電線電纜族群，後續可以持續關注流入的情況；另外，電子資金占比目前偏低，但是這情況終將回歸電子股為主流，首選族群關注CoWoS設備像是雷科、辛耘、萬潤，另外台積電北美論壇提及矽光子技術的商用化時程提早，相關受惠股如光聖、上詮、波若威都會受惠；最後機器人相關概念股如新漢、廣明、所羅門經過整理後又再次有資金的進駐，可額外關注。

投組表現：

花王（8906）表現最佳，主力籌碼穩定，股價連續兩天漲停。

鈺邦（6449）表現最差，因承啟賣出持股，消息面導致重挫。

盤勢預測：

周二台股受美股連漲三天帶動，盤中一度反彈至20,689點，開始回補4/15當天的空方缺口。但台股追價力道保守，導致盤中數度翻跌，且族群輪動快速，也代表多方快進快出心態。所幸尾盤台積電、鴻海等大型權值股走強，台股仍強勢創下波段反彈新高。

周二台股高低基期輪動明顯，近期最強勢的營建族群，多檔高檔爆量下殺，整體族群出現波段大漲以來，首日出現下跌家數遠遠超過上漲家數的危險訊號。傳產資金轉往報價上漲的航運族群與跌深的電線電纜點火，當中多檔電線電纜股盤中亮燈強彈，部分反映國際銅價突破1萬美元大關的消息。電子族群持續缺乏主流帶動，盤面由記憶體與機器人概念股領漲，當中多檔亮燈漲停維繫電子人氣。

周三台股仍以成交量與電子股成交比重為觀察重點，維持量縮且主流未浮現，則持續快速輪動走勢。傳產族群觀察輪動節奏，受惠報價轉強，航運、電線電纜與原物料族群周三可持續留意。電子族群則觀察記憶體、散熱、機器人與AI伺服器等，受惠國際AI族群轉強，仍有輪動向上空間。