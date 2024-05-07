台積電寶山擴廠將設高壓變電所 地方自救會展開抗爭

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台積電在寶山1期擴廠將近完成，2期也如火如荼進行，縣議員邱坤桶7日在縣議會總質詢指台積電寶山擴廠已進入寶山核心區，帶來交通及環保問題，台電並計畫設置高壓變電所供台積電使用，目前仍在選址，地方已成自救會將會展開抗爭。

邱坤桶指台積電1期、2期的開發，對地方帶來很大的衝擊，寶山交流道天天塞車，工程車 頻繁進出破壞道路，施工產生的噪音、空汙及水汙等問題，詢問縣府如何因應。

交旅處長陳盈州表示，台積電寶山擴廠後，預計尖峰每小時再增加將近3700車，其中約有35％會使用寶山交流道進出，未來壅塞問題勢必更加嚴重。

陳盈州說，竹科管理局與縣府合作辦理寶山交流道改善可行性研究，初步建議寶山路增加寶山A交流道，與科環路（寶山B）交流道配對來分散車流，目前依照高公局審查意見修正中，預計下半年將再送高公局複審。 環保局長蕭宏杰則表示，台積電寶山擴廠周邊設有空氣感測器，另有2個精密的監測站，長期監控空氣品質，並在寶山及竹東周邊設置4口區域性監測井，了解地下水品質狀況，竹科有相關法規規定，每半年要做地下水品質監測，另噪音監測有跟竹科爭取經費，預計增設。

邱坤桶說，台積電寶山擴廠後要，用水用電大增，台電為此計畫設置高壓變電所，目前仍在選址，地點非常靠近聯華山莊，已讓居民成立自救會，將會展開抗爭行動。

邱坤桶指寶山鄉境已有4、5條高壓電，從台宿電峨眉變更所送進竹科，若台電為了台積電興建高壓變電所，沿線設立高壓電塔，周邊土地將不能使用，應該考慮現有設施用併聯方式供電，避免引發抗爭，不要讓寶山鄉成為好山好水好痛苦的地方，要真能落實好山好水好幸福！