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台積電寶山擴廠將設高壓變電所 地方自救會展開抗爭

  • 中時即時 羅浚濱
新竹縣議員邱坤桶7日在縣議會總質詢指台電計畫設置高壓變電所供台積電寶山擴廠使用，目前仍在選址，地方已成自救會將會展開抗爭。（羅浚濱攝）
新竹縣議員邱坤桶7日在縣議會總質詢指台電計畫設置高壓變電所供台積電寶山擴廠使用，目前仍在選址，地方已成自救會將會展開抗爭。（羅浚濱攝）

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台積電在寶山1期擴廠將近完成，2期也如火如荼進行，縣議員邱坤桶7日在縣議會總質詢指台積電寶山擴廠已進入寶山核心區，帶來交通及環保問題，台電並計畫設置高壓變電所供台積電使用，目前仍在選址，地方已成自救會將會展開抗爭。

邱坤桶指台積電1期、2期的開發，對地方帶來很大的衝擊，寶山交流道天天塞車，工程車 頻繁進出破壞道路，施工產生的噪音、空汙及水汙等問題，詢問縣府如何因應。

交旅處長陳盈州表示，台積電寶山擴廠後，預計尖峰每小時再增加將近3700車，其中約有35％會使用寶山交流道進出，未來壅塞問題勢必更加嚴重。

陳盈州說，竹科管理局與縣府合作辦理寶山交流道改善可行性研究，初步建議寶山路增加寶山A交流道，與科環路（寶山B）交流道配對來分散車流，目前依照高公局審查意見修正中，預計下半年將再送高公局複審。 環保局長蕭宏杰則表示，台積電寶山擴廠周邊設有空氣感測器，另有2個精密的監測站，長期監控空氣品質，並在寶山及竹東周邊設置4口區域性監測井，了解地下水品質狀況，竹科有相關法規規定，每半年要做地下水品質監測，另噪音監測有跟竹科爭取經費，預計增設。

邱坤桶說，台積電寶山擴廠後要，用水用電大增，台電為此計畫設置高壓變電所，目前仍在選址，地點非常靠近聯華山莊，已讓居民成立自救會，將會展開抗爭行動。

邱坤桶指寶山鄉境已有4、5條高壓電，從台宿電峨眉變更所送進竹科，若台電為了台積電興建高壓變電所，沿線設立高壓電塔，周邊土地將不能使用，應該考慮現有設施用併聯方式供電，避免引發抗爭，不要讓寶山鄉成為好山好水好痛苦的地方，要真能落實好山好水好幸福！

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