股王信驊走出谷底股價卻沒反應 法人送暖來了

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股王信驊公布第一季財報，每股稅後純益（EPS）10.36元，創下近五季來新高，不過今（7）日股價小跌作收，法人看好信驊未來幾年的營運表現。上調2024~2026年每股EPS分別為48.9元、86.4元、123元，給予2025年38倍本益比的評價。

信驊首季營收受惠美國雲端業者一般型伺服器急單，單季合併營收10.13億元，年增51.4％、季增2.94％；毛利率63.23％，維持過往平均水準，稅前盈餘4.68億元、稅後純益3.91億元，EPS 10.36元。信驊認為，CSP客戶將會降低前一世代的AI伺服器採購，將預算用於傳統伺服器，長期來看，伺服器市場將有採購的循環可循，意即兩世代AI Server中間將會有傳統伺服器之需求。

除循環因素外，信驊強調，長期將極大化每台伺服器的單位價值，並預期2026年可在主板上看到除伺服器遠端控制晶片（BMC）外，還會有mini BMC、PFR、I／O expander等應用，每個主板的營收貢獻將達到3倍的水準。

BMC數量相對前一世代增加，以輝達GB200為例，一顆BMC將管理二個主板（四顆GPU），較前世代一顆管八顆，是接近翻倍的成長，目前GB200仍採用AST2600，但也將為信驊帶來顯著貢獻。

供應鏈透露，信驊AST2700樣品已送交客戶，目前在打板開發中，其中，製程採用12奈米，不僅是運算力大幅提升，也會將南橋晶片的功能整合至BMC當中，ASP（平均售價）將有2成以上之提升。

Cupola 360今年將有大幅成長，信驊耕耘多年，已獲得眾多大廠採用。利基型產品，並且搭載AI智慧辨識，享有更佳之ASP，今年大幅成長有望為信驊帶來更強之成長動能。

美系外資最新報告指出，信驊第一季財報優於預估，4月營收也超過市場預期，第二季表現會比前一季增加8％~16％還好，主要是因為一般性伺服器復甦，推升BMC庫存回補，且大陸CSP也在拉貨，這些都有助信驊營運。