翡翠水庫「抗颱神器」 總經費25億 預計6月啟用

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台北市議會財建委員會今(7)日前往翡翠水庫了解用水狀況，同時也視察台北自來水事業處的「翡翠原水管工程」進度；北水處表示，翡翠原水管工程類似用水的備援設施，在水源混濁時仍有乾淨的水源取用，預算加上追加共計約25億元，其中攔河堰下游所有工程將在這周完工，預計今年6月將舉辦啟用儀式。

台北市議會財建委員會一召民進黨議員、林世宗以及同黨議員簡舒培，與民眾黨議員張志豪前往位在新北市的翡翠水庫考察；翡翠水庫管理局長林裕益說明，目前距離滿水位還有15公尺，而水庫以「蓄清排渾」技術提供優良的水質，未來「邊坡管理」計畫透過編碼方式，針對有高風險、潛在滑落的石塊進行健檢，同時也包含水面下的邊坡預警。

而位在翡翠水庫下游的翡翠原水管工程，分為「取水工程」、「隧道工程」以及「出水工程」，目前全長2766公尺、管徑約4.5公尺的翡翠原水管隧道已於今年4月完成，而水庫下游河道內的取水口「第1階段圍堰-新建右岸排砂道及引水路」於2023年3月、「第2階段圍堰-新建左岸攔河堰、護坦及護岸」預計今年5月完工，攔河堰下游所有工程則將在這周完工，規畫今年6月將舉辦啟用儀式。

北水處長范煥英表示，原水管以高低差方式取水，平時水管內不會有儲水的狀況，因此不會殘留死水導致水質遭影響；完工後每日取水量可達270萬噸，已制定相關通水SOP，只要偵測到水質出現混濁就會啟動排砂道，將水直接引導到原水管。

他說，完工後能夠因應氣候變遷，強化供水韌性，水質穩定可以降低民眾及產業用水，經濟效益達60億元，也能夠跨區支援供水，紓解北台灣水資源調度壓力，最重要是完成完善原水備援，提升大台北地區600萬人的用水保障。

翡翠水庫集水區約303平方公里，坐落在新店溪上游的北勢溪流域，橫跨新北市新店、石碇、坪林、雙溪等4個行政區，是全台唯一水庫集水區，依《都市計畫法》畫入台北水源定區內；水庫滿水位蓄水面積達10.24平方公里，佔水庫集水區303平方公里的3.38％，而設計庫容為4億600萬立方公尺，有效容量3億3998萬立方公尺。