4月全球船舶訂單量 中國承攬76％排名第一

綜合陸媒報導，據英國造船和海運動態分析機構「克拉克森研究」（Clarkson Research）7日發布的資料顯示，4月全球船舶訂單量為471萬修正總噸（CGT，121艘），年增24％。中國承攬358萬CGT（76％，91艘），排名第一；韓國承攬其中的67萬CGT（14％，13艘），位居全球第二。
截至4月底，全球手持訂單總量月減10萬CGT，為1.2991億CGT。中國和韓國的手持訂單量分別為6,486萬CGT（50％）和3,910萬CGT（30％）。
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綜合陸媒報導，據英國造船和海運動態分析機構「克拉克森研究」（Clarkson Research）7日發布的資料顯示，4月全球船舶訂單量為471萬修正總噸（CGT，121艘），年增24％。中國承攬358萬CGT（76％，91艘），排名第一；韓國承攬其中的67萬CGT（14％，13艘），位居全球第二。
截至4月底，全球手持訂單總量月減10萬CGT，為1.2991億CGT。中國和韓國的手持訂單量分別為6,486萬CGT（50％）和3,910萬CGT（30％）。
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