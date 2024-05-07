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南科善化房價上看4字頭 閤冠推總價900萬2房首購宅

閤冠建設總經理蘇守品7日介紹新案「閤冠晶綻」華廈，公設比只有27.66％左右，22坪的2房產品，包括機械車位，總價大約900萬元。（圖：顏瑞田）
閤冠建設總經理蘇守品7日介紹新案「閤冠晶綻」華廈，公設比只有27.66％左右，22坪的2房產品，包括機械車位，總價大約900萬元。（圖：顏瑞田）

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南科三城鎮善化、新市、以及安定，房價5年漲逾80％，善化區中心大樓預售每坪上看4字頭，最快明年加入推案的南科特定區F區和G區，每坪至少45萬元起跳，複製竹科發展經驗，閤冠建設在推出第一期的「閤冠晶硯」大樓住宅之後，續推二期的「閤冠晶綻」華廈，2房加機械車位總價900萬元，搶攻南科首購族。

閤冠建設總經理蘇守品7日在新案公開記者會表示，善化區是台南科學園區周遭環繞的三個行政區之一，因為科技產業的需求效應，目前在善化市中心預售的10多個建案，平均售價約每坪40萬元。

閤冠建設總經理蘇守品7日表示，南科特定區的F區和G區，未來將是善化房市未來的主力引擎。（圖：顏瑞田）
閤冠建設總經理蘇守品7日表示，南科特定區的F區和G區，未來將是善化房市未來的主力引擎。（圖：顏瑞田）

蘇守品指出，閤冠建設去年在善化市區推出第一期的「閤冠晶硯」大樓住宅，每坪成交從36萬元到41萬元之間，該案預定2026年完工交屋，近日續推二期的「閤冠晶綻」8樓華廈，每坪開價35萬元，預定2025年底完工。

他說，由於「閤冠晶綻」屬於華廈，售價相對比大樓產品低，而且，公設比只有27.66％左右，比大樓30多％的公設比少了很多，居住空間相對大的多，「閤冠晶綻」只有37戶，產品從17坪到36坪，2房和3房為主。

蘇守品表示，以「閤冠晶綻」22坪的2房產品為例，包括機械車位，總價大約900萬元，室內坪就有14坪，很適合首購族、或南科單身族。

根據永慶房屋統計，環繞台南科學園區的安定區、新市區、以及善化區，中古屋房價從2019年到2023年，漲幅分別達88.2％、80.7％、以及68.7％，比台南市區整體的平均漲幅47.4％，高出許多。

蘇守品指出，這是科學園區的產業效應，未來，南科周遭房價也將複製竹科模式，特別是善化區，在南科特定區的F區和G區，共有100.13公頃的商業用地和住宅用地，將是善化房市未來的主力引擎。

他說，南科特定區的F區和G區的土地，目前正在進行點交、分配程序，土地價格每成交價大約50萬元，比目前善化市中心的每坪40多萬元還高，甚至已有地主喊價到每坪110萬元，因此，建商最快今年下半年進場推案之後，作為台南科學園區門戶之一的F區和G區，房價將從每坪45萬元起跳。

善化、安定是台南科學園區的門戶，另一園區門戶是新市。（圖：顏瑞田）
善化、安定是台南科學園區的門戶，另一園區門戶是新市。（圖：顏瑞田）

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