蔡慶龍｜AI伺服器爆發性成長 帶動這台廠

之前慶龍老師研究報告，有帶到「模組化」對組裝電腦上有不可取代優勢，通常模組化是應用在電源供應器上，能夠讓使用者客製化拼裝電腦，因應不同機殼或主機板配置，減少無謂線材造成整體機殼風流受到影響，對空間能有更好配置，在以前電源供應器線材都是固定的時代，這是一個很大的改變。而對於機殼來說，現在拼電腦要買機殼，因為是出廠就成型，所以都是整個扛，那有沒有一種輕鬆組裝，同時也有一定客製化能力?

機殼廠迎廣（6117）就推出POC ONE Mini-ITX系列，機殼是用3mm厚度的鋁製面板預先串好，只要將它折疊到位用螺絲固定，還可以直立跟平放，做到二種不同組裝方式變化，這是過去出廠成型機殼無法做到的，可見迎廣（6117）在電腦機殼領域上，已經率先做出劃時代產品。

但這波迎廣（6117）大漲最主要的，除了過去電腦機殼產品外，重點還是在AI伺服器機殼，一個最簡單道理，現階段AI雲端資料中心所需要運算能力，會需要大量GPU才有辦法支撐，相對的在架設伺服器的需求也是爆發性成長，自然也需要更多機殼，才有辦法架設，迎廣（6117）展望今年（2024），光是AI伺服器機殼可望從個位數提升至雙位數，且也會繼續研發能支援液冷散熱的規格，跨足到相關產品線，未來也不排除再投入到浸沒式散熱，對迎廣（6117）未來營收都會有正面效益。今天股價強勢攻上漲停，恭喜第一時間有跟上的龍家軍。

※本資料由摩爾投顧分析師蔡慶龍提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。