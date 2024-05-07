《熱門族群》台塑四寶4月營收一次看 2增2減

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【時報記者王逸芯台北報導】台塑四寶公布4月營收表現，有鑑於進入第二季傳統旺季，南亞、台化營收相較3月正成長，漲幅為1.6%、6.9%。台塑因印度基礎建設大選暫緩，加上部分遞延交貨，營收月減5.7%。台塑化受到定檢影響，煉油量相較3月減少，使得單月營收月減12%。

台塑(1301)4月合併營收166.6億元，月衰退5.7%、年成長2.9%。台塑表示，4月營收月減少主要是因為印度4月適逢大選期間，部分政府基礎建設暫緩執行，PVC需求減少，加上液鹼及EVA配合客戶船期安排，4月部分訂單延至5月交運，因此，台塑4月PVC、液鹼及EVA銷售量，合計比3月減少4.9萬噸。

南亞(1303)4月合併營收218.8億元，月成長1.6%、年成長2.5%。南亞表示，4月電子材料、化工、聚酯、塑膠加工四大產業市場需求都略為增溫，其中除化工產品因船期影響，部分訂單延後交運致營收減少以外，其他各產品營收皆比3月增加，單月合併營收達近7個月新高，且比去年同期成長。

台化(1326)4月合併營收321.47億元，月成長6.9%、年成長26%。台化表示，4月營收相較3月成長主要是合成酚廠3月安排工檢，4月產銷正常，苯酚、丙酮合計增加2億元；PTA下游聚酯客戶陸續復產開動率提升，銷售增加1.5億元。

台塑化(6505)4月合併營收507.16億元，月減少12.0%、年增加5.5%。台塑化表示，4月原油煉製量978.6萬桶，比3月減少202.1萬桶，主要係常壓蒸餾單元、重油加氫脫硫單元及重油媒裂單元各一套執行定檢所致；4月產品總銷售量1075.4萬桶，比3月減少295萬桶。售價部分，4月杜拜原油89.2美元/桶，比3月上漲5.0美元/桶，但受外銷油品對原油價差比3月減少、化學品價差疲弱，以及內銷汽、柴油配合國內物價平穩機制之吸收金額比3月增加影響，4月產品平均售價僅比3月增加1.6美元/桶。