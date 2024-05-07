拜登與尼坦雅胡通話 再警告以色列勿入侵拉法

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美國總統拜登6日再次和以色列總理尼坦雅胡通話，重申立場，警告以色列不要進攻迦薩地帶南端城市拉法。數小時前，以色列國防軍開始敦促巴勒斯坦人撤離拉法的東部社區。

據法新社和《以色列時報》報導，拜登在以色列6日挑釁地發布撤離命令，要巴人離開拉法的數小時後，與尼坦雅胡通話。在2位領袖通話之際，拜登發起外交攻勢，讓以色列和哈瑪斯之間的停火談判重回正軌，約旦國王阿布杜拉二世（King Abdullah II）將在白宮共進午餐。

拜登4月告訴尼坦雅胡，入侵拉法將是一個「錯誤」。華盛頓表示，若沒有可靠的計劃來援助在那裡避難的120萬平民，美國不支持進攻。

白宮6日在簡短的通話中表示，「總統重申了他對拉法的明確立場」，並補充說，拜登還向以色列領袖通報有關釋放哈瑪斯扣押的以色列人質談判情況。

與此同時，在哈瑪斯飛彈襲擊後，以色列關閉迦薩主要過境點。白宮表示，尼坦雅胡「同意確保克瑞沙洛邊界關卡（Kerem Shalom Border Crossing）開放，為有需要的人提供人道主義援助」。

此前，美國白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）宣布拜登與尼坦雅胡的通話，稱「我們已就對拉法進行大規模地面入侵向以色列政府表明我們的看法」。柯比告訴法新社，「我們仍然認為，人質協議是保護人質生命並避免入侵拉法的最佳方式，那裡有超過一百萬人避難。」