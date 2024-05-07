台灣櫻花Q1每股賺1.63元創新高 廚衛電產品＋整體廚房銷售超預期

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廚衛電領導廠商-台灣櫻花（9911）今（7）日公布第一季財報，合併營收24.15億元，年增24.3％；稅後純益3.53億元，年增62.9％，EPS為1.63元，首季營收及獲利雙創歷年同期新高！

台灣櫻花今日同步公告4月合併營收7.75億元，年增37.29％；前四月累計合併營收31.91億元，年增27.25％。櫻花7日盤中股價最高衝到96.90元的新天價，近期有機會挑戰百元歷史大關。

台灣櫻花表示，自今年1月起實施的節能補助方案，促進高毛利智能及節能產品的銷售增長，加上近期房地產復甦，帶動整體廚房在新購市場的強勁需求，在換購與新購需求雙助攻下，帶動廚衛電產品與整體廚房兩大核心事業體銷售超乎預期，推升Q1合併營收年增率24.34％，再創歷史同期新高。。

台灣櫻花總經理李惠恂表示，將持續推動產品升級，更致力於研發節能的廚衛電產品，以促進住宅能源使用效率的提升，朝國家「2050淨零排放」的目標前進。

台灣櫻花自今年以來，推出多系列的節能瓦斯爐，第一季便取得超過50％的成長；另一項節能產品-數位熱水器，銷售增長也近25％，占整體熱水器銷量超過57％。

政府自今年1月起實施「瓦斯器具產品節能補助」帶動下，兩項瓦斯燃氣節能主力產品的成長超乎預期，實現了市場換購的效果。台灣櫻花預估，這次換購帶動的銷售增長，有望延續至第二季。

李惠恂強調，台灣櫻花未來將繼續朝著ESG（環境、社會、公司治理）的方向前進，積極投入環保、社會責任等領域，實現永續發展的目標努力不懈。

此外，台灣櫻花受惠於建案交屋熱潮，推升整體廚房大量出貨，直接帶動業績成長60％，推估今年全年有望挑戰雙位數成長。除了既有已簽約建案，加上房地產復甦激勵329檔期推案量再創新高，建案接單大幅成長，整體廚房能見度已達2-3年。

法人表示，台灣櫻花在兩大核心事業穩定成長及新產品、新事業布局拓展有成下，今年營收及獲利可望續創高峰。