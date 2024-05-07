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碳費審議會仍未涉及定價 下次會議納徵收情境影響

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環境部7日進行第3次碳費委員會，會中針對鄰近國家制度及碳費3子法內容進行討論。據轉述，與會委員對於自主減量中的指定方式及費率高低出現分歧，但都未涉及定價。氣候變遷署副署長黃偉鳴表示，第4次會議將針對碳費徵收不同情境模擬，評估衝擊及對民生影響，「但520前召開有難度。」

今日委員會主要針對兩大議題去做討論，一是鄰近國家的碳定價制度設計，包括日本、新加坡及韓國，在徵收機關及實施機關都有不同，同時各自也都有因地制宜的因應措施。二是針對碳費3子法內容，環境部向委員會詳盡說明，並納入不同意見參考。

黃偉鳴舉例，新加坡以碳稅為主，向排碳大戶課徵，並設計過度轉型機制；日本則是採取對策稅，架構在燃料稅概念上，每噸課徵280日圓（約新台幣60元），同時也有豁免項目。

黃偉鳴指出，如新加坡收取碳稅，是抑制排碳量快速成長，但台灣則是希望降低碳排，目的不同，策略也會需要調整。因此台灣的碳費制度，也有納入自主減量計畫，若能成功，也會是一個示範做法。

至於子法內容，黃偉鳴指出，大部分委員認為，目前訂定的指定目標過於嚴格，如指定測量方法中的燃煤標竿，該方式對於由煤轉氣的企業較難達標，這涉及能源供應問題。

不過也有人認為，減碳機制雖然是台灣獨創，但若能成功，能讓國際知道不同的減碳制度效果。但要提高自主減量誘因，會中對提高一般費率或是增加優惠費率力道有不同意見。

至於工總喊出碳費徵收可能導致減薪、裁員等問題。黃偉鳴說，有委員提出類似看法，但下次會議將針對各種模擬情境，甚至納入CPI影響、逐步起徵點實施以及減碳效果等做討論。至於是否在520前討論，黃坦言，「有難度。」

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