考古國際交流 十三行博物館受邀赴韓「漣川舊石器節」

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新北市立十三行博物館於4月1日至5月31日舉辦「2024新北考古生活節」，除了國內活動外，更在月初受姊妹館韓國全谷史前博物館邀請，參與韓國2024「漣川舊石器節」，該活動自1993年開始舉辦，每年有來自世界各地超過10萬人以上參與，是全球最具代表性的史前文化慶典。

韓國今年「漣川舊石器節」以漣川全谷里遺址重要出土文物「來自Ashlian的拳斧」為主題，設置結合VR虛擬實境及仿真史前洞穴的舊石器主題館，並舉辦射箭、狩獵、烤肉、石器與史前幕屋製作等考古體驗活動，除了十三行博物館受邀代表台灣參加之外，還邀集日本、西班牙、葡萄牙、奧地利、德國、荷蘭等國，推出史前文化體驗，打造國際化大型史前體驗村。

十三行博物館於3日至6日的「漣川舊石器節」中，呼應「2024新北考古生活節」史前動物主題，推出「台灣史前動物皮雕DIY」活動，引導體驗者使用木槌敲印於十三行特製的台灣野豬、野生鹿台灣原生種動物造型植鞣革上，讓民眾認識台灣動物與史前文物。

館長羅珮瑄表示，十三行博物館致力推廣考古教育，持續在展覽、研究及各項活動上，邀集國內外學術單位、公私立機關整合相關資源，共同辦理多元展覽、體驗等活動，透過實質交流達到資源整合與共享，提升亞洲考古學術能量及國際能見度。