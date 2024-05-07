《盤後解析》520前 台股將在2萬~2.1萬點間震盪

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【時報記者郭鴻慧台北報導】台股今日在半導體、AI等電子多頭，交戰營建、鋼鐵、塑化、汽車等傳產空頭下，走勢呈現震盪，盤中最高衝上20689.19點、最低探至20493.8點，高低振盪約195點，終場在台積電(2330)重返800關、鴻海(2317)再寫盤中、收盤雙高，以及技嘉(2376)大復活放量收復300關及月線，加上航海王陽明(2609)加速衝過5日線等合力拉抬下，終場集中市場續漲130.22點、收20653.53點，總成交值降至4061.54億元；櫃買市場轉跌0.12點、收250.67點，總成交值增至1054.44億元。

匯率方面，新台幣兌美元昨收32.347元、升值2.9分，今日開盤追隨台股漲勢，報32.320元、續升值2.7分，但在美元指數走高下，隨即轉貶，盤中最低來到32.414元，上半場暫收32.406元、貶值5.9分。

證券分析師張陳浩指出，台股今日開高震盪走低，由蘋概股、舊AI族群聯袂拉抬，再加上重電股也跌深反彈，終場上漲130，預期520前台股將會在20000~21000點間整理，至於520後，修正機率將比較高。

5~6月開始進入除權息，指數將會自然修正，要上攻有困難性，張陳浩預期，台股修正機率較高，在選股策略上，低位階的DRAM或者是基期低的個股較有表現機會。今日營建股進行回檔修正，他認為，此波族群上漲的原因是股價淨值比的修正、殖利率的反應，加上都更題材，才造就了這波的揚升，預期修正過後應該還有機會再走一波，但上漲空間將有限。

盤面上，台積電收在800元，上漲1.78%；記憶體多頭士氣旺盛，廣穎(4973)、十銓(4967)、商丞(8277)全數收在漲停板，重電族群尾盤點火，華城(1519)收在817元，上漲2.51%、大山(1615)、合機(1618)聯袂收漲停，華榮(1608)、億泰(1616)、榮星(1617)等收盤漲幅都在9%以上；所羅門(2359)挾著機械人題材，收在漲停板101.5元；營建多頭電梯下樓，隆大(5519)慘摔跌停，鄉林(5531)重挫逾8%、皇昌(2543)跌逾7%，另國產(2504)、太子(2511)中工(2515)、國建(2501)、上曜(1316)等近期強勢股也紛紛大舉回落，龍頭股華固(2548)亦大跌5.81%，拖累類股指數下挫3.31%，慘成今日空頭箭靶。

PGIM保德信新世紀基金經理人廖炳焜指出，後續5月22日Nvidia財報將會是市場關注焦點，亦將牽動台股投資情緒，選股策略宜放慢步調，可趁拉回時，分批布局半導體供應鏈、跌深AI股、網通衛星、記憶體、生技、新能源、產業復甦及必須消費品等。