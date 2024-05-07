多頭氣旺！土洋齊步買 外資連三敲453億元

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三大法人延續多頭 外資今日再買超120.34億元

台股今（7）日開高，由台積電、聯發科、鴻海等電子、AI股領軍上攻，後盤中雖一度翻黑，但終場仍上漲130.22點，以20,653.53點作收，成交量4,061.54億元，在大盤上沖下洗下，台積電再度站上800元大關，重電四雄也同步收紅。

三大法人今日合計買超69.94億元，其中，外資買超69.94億元、投信買超46.30億元、自營商（自行買賣+避險部分）買超4.10億元。

外資今日已經第三日連續買超，總計金額達到453.55億元，今年迄今買超金額增至149.6億元。

台股多頭續旺，業界分析大盤挑戰4/15缺口愈壓拉回翻黑，但在買盤進場帶動下重新扭轉向上收高，短線仍為偏多震盪格局，當前可布局基本面強勁權值股，以及具備題材的散熱、記憶體、蘋概股等；市場專家也指出，目前台股輪動健康，但上行壓力漸大，謹慎操作為宜。

（數位編輯）

台積電站回800元 台股漲130點收復20600點

美股週一延續反彈走勢，激勵台股再度攻高，台積電領漲，終場站上800元，加上鴻海、聯發科等電子權值股收紅，集中市場指數終場上漲130.22點，收在20653.53點，站穩所有均線之上，成交值為新台幣4061.54億元。

台股今天再度出現「拉積盤」，台積電終場股價上漲14元或1.78%，剛好收在800元，以目前台積電股價上漲1元貢獻台股約8點換算，等於台股今天漲點幾乎全由台積電包辦。反觀中小型企業為主的上櫃指數今天下跌0.12點或0.05%，收在250.67點。

鴻海今天表現續強，終場上漲2元或1.19%，收在169.5元，再創近16年新高。聯發科今天在深圳召開天璣開發者大會，推出新的天璣9300+，強化生成式AI人工智慧能力，今天漲10元或0.97%，收在1045元。

其他強勢的還有動態隨機存取記憶體（DRAM）族群，廣穎、十銓亮燈漲停，威剛大漲半根停板；創見、宇瞻漲幅也都超過2%。

不過近期熱門的營建股回檔，包括國建、太子、宏璟、皇普、華建、宏普、皇翔、日勝生、華固、鄉林、長虹等，今天股價都大跌超過4%。

國泰證期顧問部經理蔡明翰分析，電子和非電族群的類股輪動，情況有點像翹翹板，今天重心又回到電子股，非電族群稍微休息，類股健康輪動是好事。

他認為，從基本面來看，不論美股或台股，近期公布的財報大多表現不錯；而在資金面，雖然聯準會（Fed）頻頻延後降息，但最新公布的就業數據出現降溫跡象，聯準會也表態不會升息，資金緊縮的風險不高，台股估短線可望維持高檔震盪。

（中央社）

520前 台股將在2萬~2.1萬點間震盪

台股今日在半導體、AI等電子多頭，交戰營建、鋼鐵、塑化、汽車等傳產空頭下，走勢呈現震盪，盤中最高衝上20689.19點、最低探至20493.8點，高低振盪約195點，終場在台積電(2330)重返800關、鴻海(2317)再寫盤中、收盤雙高，以及技嘉(2376)大復活放量收復300關及月線，加上航海王陽明(2609)加速衝過5日線等合力拉抬下，終場集中市場續漲130.22點、收20653.53點，總成交值降至4061.54億元；櫃買市場轉跌0.12點、收250.67點，總成交值增至1054.44億元。

匯率方面，新台幣兌美元昨收32.347元、升值2.9分，今日開盤追隨台股漲勢，報32.320元、續升值2.7分，但在美元指數走高下，隨即轉貶，盤中最低來到32.414元，上半場暫收32.406元、貶值5.9分。

證券分析師張陳浩指出，台股今日開高震盪走低，由蘋概股、舊AI族群聯袂拉抬，再加上重電股也跌深反彈，終場上漲130，預期520前台股將會在20000~21000點間整理，至於520後，修正機率將比較高。

5~6月開始進入除權息，指數將會自然修正，要上攻有困難性，張陳浩預期，台股修正機率較高，在選股策略上，低位階的DRAM或者是基期低的個股較有表現機會。今日營建股進行回檔修正，他認為，此波族群上漲的原因是股價淨值比的修正、殖利率的反應，加上都更題材，才造就了這波的揚升，預期修正過後應該還有機會再走一波，但上漲空間將有限。

盤面上，台積電收在800元，上漲1.78%；記憶體多頭士氣旺盛，廣穎(4973)、十銓(4967)、商丞(8277)全數收在漲停板，重電族群尾盤點火，華城(1519)收在817元，上漲2.51%、大山(1615)、合機(1618)聯袂收漲停，華榮(1608)、億泰(1616)、榮星(1617)等收盤漲幅都在9%以上；所羅門(2359)挾著機械人題材，收在漲停板101.5元；營建多頭電梯下樓，隆大(5519)慘摔跌停，鄉林(5531)重挫逾8%、皇昌(2543)跌逾7%，另國產(2504)、太子(2511)中工(2515)、國建(2501)、上曜(1316)等近期強勢股也紛紛大舉回落，龍頭股華固(2548)亦大跌5.81%，拖累類股指數下挫3.31%，慘成今日空頭箭靶。

PGIM保德信新世紀基金經理人廖炳焜指出，後續5月22日Nvidia財報將會是市場關注焦點，亦將牽動台股投資情緒，選股策略宜放慢步調，可趁拉回時，分批布局半導體供應鏈、跌深AI股、網通衛星、記憶體、生技、新能源、產業復甦及必須消費品等。

（時報資訊 郭鴻慧）