竹縣市區公車司機每月補助1萬 議員盼2類駕駛也有

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

新竹客運將在年底停駛54條路線，縣府為留住運將，維持市區公車營運，補貼駕駛每月薪資1萬元，縣議員徐瑜新7日在縣議會質詢時，指補貼不包括幸福巴士和竹客司機，建議比照市區公車司機補貼，說不定竹客不會停駛。交旅處長陳盈州指竹客營運路線屬公路局管理，幸福巴士行程的距離短，因此未能補貼駕駛。

徐瑜新說，縣府為避免市區公車駕駛員人力流失，保障縣民乘車權益，補助市區客運駕駛員薪資每月1萬元，這是楊文科縣長的德政，他希望能擴及到新竹客運及幸福巴士，對客運留住司機也有很大助益，說不定竹客不會停駛。

縣長楊文科表示，新竹客運不續營的協調屬於中央職權，先前協調並不是很順利，若補助1萬元可讓竹客恢復行駛，維持載客與原先改變不大，縣府會好好研究。

交旅處長陳盈州說明，市區公車包含快捷公車和觀光公車，駕駛員薪資補貼從今年1月起至12月，期透過提升駕駛員薪資待遇，穩定新竹縣公共運輸營運環境。

陳盈州說明，新竹客運經營路線為交通部公路局新竹區監理所權管，幸福巴士由各鄉鎮公所管理，公路局依地方政府財力分級補助85％到95％外，幸福巴士營運班次和市區客運路線差距甚大，因此駕駛員補貼未包含幸福巴士與竹客營運路線。

徐瑜新並詢問竹客停駛後如何因應？陳盈州指竹客停駛54條路線，行駛竹縣41條，其中有 4條因載客不佳，且有相關替代路線已停駛，新竹區監理所招標有2家客運公司營運銜接，剩餘 14條路線，縣府已完成轉型6條成為關西鎮、五峰鄉幸福巴士路線，另8條納入湖口鄉、寶山鄉及新埔鎮等公所的幸福巴士相關提案中，正輔導相關鄉鎮規畫以幸福巴士接駛，預計5月中召開市區客運路線審議會後，送公路局爭取中央經費挹注，以利各鄉鎮公所開辦幸福巴士。