首屆金門咖啡節創500萬商機 明年望「兩門」聯手再掀熱潮

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首次集結金門巷弄特色咖啡小店與美味甜點店的金門咖啡節，經過3個星期間舉辦的各式主題活動，成功掀起一股咖啡品評熱潮，成功吸引台灣觀光客熱情參與，平均帶動店家約2成營業額，創造近500萬元商機。縣府建設處長黃儒新表示，金門咖啡節雖已圓滿落幕，但這並不是終點，而是一個新的起點，明年望進一步規畫與廈門店家合作，再掀另一股咖啡熱潮。

建設處指出，首屆金門咖啡節活動創造了太多的「第一次」，第一次聚集金門優秀青年開設的咖啡店及甜點店辦理主題活動，透過集點及優惠分享給所有的消費者認識；第一次辦理咖啡甜點音樂派對，讓消費者可以於短短2小時內，在地區青年的音樂表演下，悠閒品嚐及認識金門的咖啡跟甜點；第一次在金門辦理咖啡沖煮競賽以及濾泡耳掛包咖啡競賽，吸引台灣及金門將近90組的選手參加；第一次連續4個周日邀請來自台灣獲得世界甜點冠軍師傅許燕斌及金門在地知名甜點師傅辦理甜點實作課程，每場都是開放報名不到半天就額滿；第一次辦理咖啡拉花及咖啡沖煮課程，同時邀請2019世界拉花亞軍及台灣拉花冠軍陳顥元與金門在地知名咖啡師，也是場場爆滿、順利成功。

建設處表示，金門咖啡節的成功舉辦，吸引了廣大咖啡愛好者和遊客的熱情參與，也凝聚了金門社會各界的共同努力和支持；世界金廚獎得主許燕斌返鄉教學回饋家鄉，另外在地青創業者、特約店家及金大精品咖啡社熱情參與，還有協辦廠商「台北精品咖啡商業發展協會(TSCA)」、「洞視科技股份有限公司」、「蕭氏貿易有限公司」、「台非實業股份有限公司」、「金鴻盛有限公司」、「咖啡微醺工作室」、「金門後浦總兵宴餐館」及特約廠商「樂咖旅行社」的大力協助下，為金門咖啡節的成功舉辦貢獻了力量，吸引不少台灣觀光客熱情參與，平均帶動店家約2成營業額，創造高達約500萬元商機。

建設處長黃儒新表示，金門咖啡節圓滿落幕，未來將繼續推動金門的咖啡文化發展，明年也可望規畫結合廈門當地的咖啡店家一起辦理，讓金門咖啡節擴大成兩岸三地的交流活動，創造更多的商機，也為金門地區的咖啡文化推廣和旅遊產業發展注入新的動力與活力。