台電啟動跨區救援挨批「樣板戲」 缺電問題未解需重新盤點

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台電總經理王耀庭7日親赴桃園區營業處大誓師，坦言因桃園建設齊發，導致日常巡檢延遲，宣布即起啟動跨區支援。藍營認為大誓師只是樣板戲，根本原因還是電力不足，質疑過去鄭文燦執政時建案量和工程達最高峰卻未停電，換張善政卻頻停電。綠營則樂見台電投入更多人力，也呼籲要給予補貼和補償。

國民黨議員舒翠玲認為，台電總經理到桃園來啟動專案巡檢小組，就是做給大家看的樣板戲，無法帶來實質效益，根本原因還是在電力不足。她說，台電稱桃園建設齊發只是推託之詞，直言桃園航空城、捷運跟建案最高峰不在今年，以往就是這樣，不解為何鄭文燦當市長8年就不會跳電，換成張善政就天天跳電。

舒翠玲說，陰謀論也好、不得已也罷，但對桃園市民真的帶來非常不便跟影響，尤其臨時跳電會造成家電用品損傷機率大增、餐飲業者也會增加食品安全風險，中央應該好好正本清源，能源轉型政策應該要改變。

民進黨議員彭俊豪則說，能理解台電日常工作非常繁忙，加上桃園很多新的開發計畫，像航空城、體育園區、A20跟A21都市計畫區等，這些工作都會加重台電負擔，台電有心要透過更多巡檢跟投入更多人力來解決目前不定期停電問題，地方都很支持，但也請台電針對近日因停電造成的民眾損失，要好好重新盤點評估，給予適當的補貼跟補償。