高科大資管系團隊開發AI專利演算法 人體肌肉質量檢測精準度高達9成

AI人工智慧在醫療輔助上的應用已是當今研究顯學之一，國立高雄科技大學資訊管理系陳彥銘教授團隊投入AI演算法應用，開發出「結合諧振反應肌音與人工智慧方法於肌肉質量測量評估智能系統」，以聲波傳導的原理來檢測人體肌肉質量，檢知結果高達9成精準度，優於傳統就醫時醫生以觸診方式進行判斷。該項設備拿下多項全國大獎，預防醫療漸成風氣，未來可望成為民眾居家自我檢視肌肉質量的利器，提早應對肌肉流失可能引起的相關後遺症，並與醫療單位搭配，助醫生一臂之力。

長年投入發展演算法的資管系教授陳彥銘表示，近年AI技術發展已使AI應用更加可靠且普及，「諧振反應肌音圖」是陳彥銘多年發展AI演算法後的其中一個具體應用，正在申請專利中。陳彥銘說，這套演算法用在檢測肌肉質量的成果非常顯著，比對醫療級肌肉監測儀Myoton的檢測結果有高達9成的精準度，在預防勝於治療的醫療趨勢下，一般民眾能以更經濟的價格取得高精準度的肌肉量測數據，與血壓、血糖自我監測的概念相仿，居家即可自我掌握身體情形。

「結合諧振反應肌音與人工智慧方法於肌肉質量測量評估智能系統」陸續在國內各項大賽中拿下輝煌成績，包括第21屆育秀盃數位應用類金獎、中華企業資源規劃學會2024 E化系統創意應用競賽第一名、中山醫學大學全國大專院校創新、創意及創業競賽佳作、2023 全國AI專題創意競賽跨領域應用組第一名、2023年全國大專院校精準健康產業創新創業競賽進階模範、2023年全國大專院校產學創新實作競賽人工智慧及其應用組第二名等，成績斐然。

陳彥銘指出，他所發展的AI演算法可以用在「計算各種波」的反射與回饋，進一步做出AI的判斷，包括聲波的檢測應用在肌肉質量、預先掌握心臟健康情形、洗腎患者血管廔管堵塞觀察；光波(光譜)的檢測應用在感知心跳(血紅素)；電磁波用來感知行動姿態；紅外線波用來判斷熱損失以及監測人體循環系統，熱損失的演算精準度甚可取代高昂的熱像儀設備。這套屬於生成式AI的演算法，除了多項醫療上的應用外，陳彥銘多年協助中國石油偵測馬達故障、熱能洩漏及漏油狀況，並且將檢知設備安裝在機器狗上，自動巡檢整個開放式廠區，透過即時回傳數據資料，讓檢修人員能盡早排除問題並修護，以降低工安意外發生機機率。