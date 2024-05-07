博田醫院攜佛光山 院內辦浴佛祈病患平安

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位於高雄市的博田國際醫院，今天攜手國際佛光會中華總會舉辦浴佛活動，博田醫院董事長阮仲烱率一眾醫護同仁為病患祈福，許多病患家屬見到活動，也紛紛前往祈禱，博田醫院表示，希望借助宗教力量，讓院內同仁與病患都能平安順遂。

浴佛活動於今天上午於博田醫院1樓大廳舉行，博田醫院董事長阮仲烱、院長謝榮豪，率領醫護同仁們，在佛光山南屏別院法師妙愚引導下，一同祈福祝禱與信眾結緣，並開放現場病患、家屬手持香湯沐浴悉達多太子像，並寫祈福卡掛在祈願板上，佛光山的志工們也準備了大悲咒水，象徵與信眾們結緣。

博田醫院董事長阮仲烱指出，博田與佛光山是相當熟悉的好鄰居，尤其是佛光山南屏別院，更是距離博田醫院走路不到10分鐘，今年初南屏別院才來博田醫院，送上師兄師姐們親手熬煮的臘八粥，替醫護加油打氣，現在正逢一年一度的佛誕節，佛光山熱心的志工們，早在一個月前就開始籌備浴佛活動，希望能透過宗教的力量，替醫護、病患們祈求平安。

院長謝榮豪說，博田醫院雖不如大型醫學中心那般萬能，但秉持外科專業提供在地鄉親精緻醫療服務，但病患難免會有心態上的不安與浮躁，借助宗教力量，提供病患心靈上的支持，也為辛苦醫療同仁加油打氣。

南屏別院愚法師表示，佛誕在農曆的4月初八，佛陀要把人生智慧的真理，遍佈給大地顛倒而煩惱的眾生，要把眾生觀念扶正並指導光明之路，有這位大智慧者，眾生才有今天，因此要充滿感恩，浴佛的意義，是要洗滌我們內在身心的污穢，讓身心潔淨、輕安。